Bankalar peş peşe duyurdu, değişti! Zamlı emekli maaşlarına ek olarak verilecek! Ödemeler yeni yılda 2.700 TL’ye çıktı ek olarak da 300 lira verilecek

Bankalarda peş peşe açıklamalar geldi. Ocak ayının gelmesiyle birlikte emekliler yaşadı. Hem zamlı maaş alacaklar hem de maaşını bankadan alma sözü verdiklerinde promosyon ödemesinden yararlanacaklar. Yeni yıl emeklilerin yılı oldu. Çoğu banka güncellemeye gitti ve yepyeni kampanyalara imza attı. Promosyon ödemelerinde miktar arttı. 2700 TL ödeme yapan bankalar bulunuyor. Ayrıca bu ödemeye ek olarak da banka emekli müşterisine 300 TL bonus yüklemesi yapacak. İşte 2022 yeni güncel banka promosyon ödemeleri...