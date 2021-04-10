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Bankalar para vermek için yarışa girdi! 500-750-1000-1600 TL ödemenizi kaçırmayın! O şartlar varsa...

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren haber! Bankalar her yıl açıkladığı promosyon sistemiyle milyonlarca emekliye para dağıtıyor. Maaşını bir bankaya taşıma sözü veren ve 3 yıl boyunca aynı bankadan alacak emeklilere promosyon ödemesi veriliyor. Bu ödemeler kimi bankalarda ekstra şartlarla birlikte 1600 TL'ye kadar çıkabiliyor. Otomatik fatura ödeme talimatı, başka bir emekliyi müşteri yapma gibi şartlar bulunuyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte tüm bankaların emekli maaş promosyonu tablosu!

10.04.2021 18:12 - Son Güncelleme: 10.04.2021 18:12
Bankalar para vermek için yarışa girdi! 500-750-1000-1600 TL ödemenizi kaçırmayın! O şartlar varsa...

Bankalar emeklileri müşterisi yapmak için adeta yarışa girmiş durumda! Maaşını aynı bankadan 3 yıl boyunca alacağını taahhüt eden emekliler promosyon ödemelerini alabiliyor. Bankalar da düzenlediği kampanyalarla emeklilere 1600 liraya kadar ödeme yapıyor. Birçok banka emekli maaş promosyonu için çeşitli şartlarla ödenen miktarı yükseltiyor. Emekliler hangi bankanın nasıl bir promosyon ödediğini merak ediyor. İşte tüm bankaların verdiği emekli promosyon ücretleri hakkında merak edilen bilgiler!

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Bankalar para vermek için yarışa girdi! 500-750-1000-1600 TL ödemenizi kaçırmayın! O şartlar varsa...

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

3 yıl aynı bankada kalma sözü veren emeklilere bankalar bir kereye mahsus para ödemesi yapıyor. Promosyonda, 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ya da yeni emekli aylığı bağlananlar bankaya başvurusunu yapıp ödemesini alıyor.

Bankalar para vermek için yarışa girdi! 500-750-1000-1600 TL ödemenizi kaçırmayın! O şartlar varsa...

Emekli, mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, geri kalanını iade ediyor. Buna karşılık yeni geçtiği bankadan da kampanyalı daha yüksek promosyonu peşin alıyor.

Promosyon için emeklilerin yazılı olarak '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü vermesi yeterli.

Bankalar para vermek için yarışa girdi! 500-750-1000-1600 TL ödemenizi kaçırmayın! O şartlar varsa...

YÜKSEK PROMOSYON NASIL ALINIR?

Hatta maaş hesabına otomatik ödeme talimatı vermek, emekli bir tanıdığını getirmek gibi yöntemler de emekli promosyonunu yükseltiyor. Genel olarak bankalar emeklinin maaş müşterisi olması durumunda promosyon tutarını emekli maaşı aralığına göre belirliyor.

Bankalar para vermek için yarışa girdi! 500-750-1000-1600 TL ödemenizi kaçırmayın! O şartlar varsa...

EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

İŞ BANKASI

1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 750 TL,
1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 875 TL,
2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 1.000 TL