Bankalar para vermek için yarışa girdi! 500-750-1000-1600 TL ödemenizi kaçırmayın! O şartlar varsa...
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren haber! Bankalar her yıl açıkladığı promosyon sistemiyle milyonlarca emekliye para dağıtıyor. Maaşını bir bankaya taşıma sözü veren ve 3 yıl boyunca aynı bankadan alacak emeklilere promosyon ödemesi veriliyor. Bu ödemeler kimi bankalarda ekstra şartlarla birlikte 1600 TL'ye kadar çıkabiliyor. Otomatik fatura ödeme talimatı, başka bir emekliyi müşteri yapma gibi şartlar bulunuyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte tüm bankaların emekli maaş promosyonu tablosu!
Bankalar emeklileri müşterisi yapmak için adeta yarışa girmiş durumda! Maaşını aynı bankadan 3 yıl boyunca alacağını taahhüt eden emekliler promosyon ödemelerini alabiliyor. Bankalar da düzenlediği kampanyalarla emeklilere 1600 liraya kadar ödeme yapıyor. Birçok banka emekli maaş promosyonu için çeşitli şartlarla ödenen miktarı yükseltiyor. Emekliler hangi bankanın nasıl bir promosyon ödediğini merak ediyor. İşte tüm bankaların verdiği emekli promosyon ücretleri hakkında merak edilen bilgiler!