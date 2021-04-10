Bankalar para vermek için yarışa girdi! 500-750-1000-1600 TL ödemenizi kaçırmayın! O şartlar varsa...

Bankalar emeklileri müşterisi yapmak için adeta yarışa girmiş durumda! Maaşını aynı bankadan 3 yıl boyunca alacağını taahhüt eden emekliler promosyon ödemelerini alabiliyor. Bankalar da düzenlediği kampanyalarla emeklilere 1600 liraya kadar ödeme yapıyor. Birçok banka emekli maaş promosyonu için çeşitli şartlarla ödenen miktarı yükseltiyor. Emekliler hangi bankanın nasıl bir promosyon ödediğini merak ediyor. İşte tüm bankaların verdiği emekli promosyon ücretleri hakkında merak edilen bilgiler!