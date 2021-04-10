106 TL elektrik, gıda ve 914 TL nakit para yardımı! İhtiyacı olan vatandaşlara destek! Binlerce kişi faydalanabiliyor!
İhtiyacı olan vatandaşlar binlerce lira nakit desteklerinden faydalanabiliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne yapılacak müracatlar sonrasında ihtiyaç sahibi vatandaşlara elektrik, gıda ve nakit para yardımı yapılıyor. Muhtaç aylığı başvurusunda bulunan vatandaşların başvuruları kabul edilmesi durumunda ise ödemeler her ay 914 lira olarak belirlendi. Peki bu yardımlardan nasıl faydalanabilirsiniz? İşte detaylar...
Pandemi döneminde zor durumda bulunan vatandaşlara devlet maddi yardımlar yapmaya devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığıyla elektrik, gıda ve nakit para yardımı yapılıyor. Sosyal teminatı olmayan ve gerekli şartları taşıyan kişilere bu destek sağlanıyor. Şu ana kadar binlerce kişinin faydalanabildiği destekleri almak için belirli şartları taşımanız gerekiyor. Peki elektrik, gıda ve nakit para yardımı nasıl alınır? İşte merak edilen bilgiler!
DEVLETTEN NORMALLEŞME SÜRECİNDE ALABİLECEĞİNİZ DESTEKLER
Devlet tarafından sağlanan desteklerin çok büyük bir kısmı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanıyor.
Bakanlık birimlerine yapılan yardım başvuruları sonunda vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda gıda yardımı, yakacak yardımı, nakit para yardımı gibi destekler sağlanıyor. Ancak bu ödemeleri almak için sağlanması gereken şartlar var.