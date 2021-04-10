106 TL elektrik, gıda ve 914 TL nakit para yardımı! İhtiyacı olan vatandaşlara destek! Binlerce kişi faydalanabiliyor!

DEVLETTEN NORMALLEŞME SÜRECİNDE ALABİLECEĞİNİZ DESTEKLER

Devlet tarafından sağlanan desteklerin çok büyük bir kısmı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanıyor.

Bakanlık birimlerine yapılan yardım başvuruları sonunda vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda gıda yardımı, yakacak yardımı, nakit para yardımı gibi destekler sağlanıyor. Ancak bu ödemeleri almak için sağlanması gereken şartlar var.