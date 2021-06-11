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Bankalar para dağıtıyor! Maaşını taşıyanlara 1750 liraya kadar ödeme! Milyonlarca kişi faydalanabiliyor...

Birçok banka, maaşını kendi bankalarına taşıyan emekli müşterilerine binlerce lira ödeme yapıyor. Milyonlarca emekli, maaşını aynı bankadan 3 yıl boyunca alma sözü verdiği takdirde bu ödemelerden faydalanabiliyor. Bankaların SGK ile yaptığı anlaşma kapsamında, yeni emekliler de maaşa bağlanır bağlanmaz bu ödemeyi alabiliyor. Maaşa göre en düşük promosyon tutarı bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. İşte, bankaların sunduğu promosyon tutarları!

11.06.2021 01:45 - Son Güncelleme: 11.06.2021 01:45
Bankalar para dağıtıyor! Maaşını taşıyanlara 1750 liraya kadar ödeme! Milyonlarca kişi faydalanabiliyor...

Emekli maaşını bankalardan alan müşteriler, binlerce liralık promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor. Maaşını taşıyan vatandaşlar, 1750 liraya kadar ödeme alabiliyor. Emekli maaşını 3 sene boyunca aynı bankadan alma sözü veren vatandaşlara promosyon ödemesi geliyor. SGK ile yapılan anlaşma kapsamında, maaşınızı taşımanız karşılığında bu ödemeyi alabilirsiniz. İşte bankaların promosyon miktarları!

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Bankalar para dağıtıyor! Maaşını taşıyanlara 1750 liraya kadar ödeme! Milyonlarca kişi faydalanabiliyor...

3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ikinci kez promosyon alırken, yeni emekliler de maaşa bağlanır bağlanmaz bu imkandan faydalanıyor. Maaşa göre en düşük promosyon tutarları 500, 625, 750 lira olurken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar daha da artıyor. İşte bankaların promosyon tutarları:

Bankalar para dağıtıyor! Maaşını taşıyanlara 1750 liraya kadar ödeme! Milyonlarca kişi faydalanabiliyor...

GARANTİ BBVA

1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 1000 lira,

1.500-2.500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.250 lira,

2.500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.500 lira promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor.

Bankalar para dağıtıyor! Maaşını taşıyanlara 1750 liraya kadar ödeme! Milyonlarca kişi faydalanabiliyor...

AKBANK

Akbank emekli maaşını 30 Haziran 2021 tarihine kadar taşıyanlara şu promosyon ücretlerini veriyor;

0-1499 TL maaş alanlar: 1.200 TL promosyon

1.500 TL – 2.499TL maaş alanlar: 1.500 TL promosyon

2.500 TL ve üzeri maaş alanlar: 1.750 TL promosyon

Bankalar para dağıtıyor! Maaşını taşıyanlara 1750 liraya kadar ödeme! Milyonlarca kişi faydalanabiliyor...

YAPI KREDİ

30 Haziran 2021 tarihine kadar emekli maaşını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü verenler;

1500 TL'ye kadarsa 1.200 TL

1500 TL-2500 TL arasındaysa 1.500 TL

2500 TL'nin üzerindeyse 1.750 TL nakit promosyon alıyorlar.