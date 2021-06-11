Bankalar para dağıtıyor! Maaşını taşıyanlara 1750 liraya kadar ödeme! Milyonlarca kişi faydalanabiliyor...

3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ikinci kez promosyon alırken, yeni emekliler de maaşa bağlanır bağlanmaz bu imkandan faydalanıyor. Maaşa göre en düşük promosyon tutarları 500, 625, 750 lira olurken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar daha da artıyor. İşte bankaların promosyon tutarları: