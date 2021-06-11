Bankalar para dağıtıyor! Maaşını taşıyanlara 1750 liraya kadar ödeme! Milyonlarca kişi faydalanabiliyor...
Birçok banka, maaşını kendi bankalarına taşıyan emekli müşterilerine binlerce lira ödeme yapıyor. Milyonlarca emekli, maaşını aynı bankadan 3 yıl boyunca alma sözü verdiği takdirde bu ödemelerden faydalanabiliyor. Bankaların SGK ile yaptığı anlaşma kapsamında, yeni emekliler de maaşa bağlanır bağlanmaz bu ödemeyi alabiliyor. Maaşa göre en düşük promosyon tutarı bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. İşte, bankaların sunduğu promosyon tutarları!
11.06.2021 01:45
- Son Güncelleme: 11.06.2021 01:45
Emekli maaşını bankalardan alan müşteriler, binlerce liralık promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor. Maaşını taşıyan vatandaşlar, 1750 liraya kadar ödeme alabiliyor. Emekli maaşını 3 sene boyunca aynı bankadan alma sözü veren vatandaşlara promosyon ödemesi geliyor. SGK ile yapılan anlaşma kapsamında, maaşınızı taşımanız karşılığında bu ödemeyi alabilirsiniz. İşte bankaların promosyon miktarları!