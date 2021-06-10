En düşük 2420 TL maaş, 2200 TL ikramiye! Emeklinin geliri arttı! Gözler yeni zamlarda...
Emeklinin geliri 2021 yılında da artmaya devam ediyor. Milyonlarca emeklinin gelirinde artış yaşandı. Emekli Sandığı'nda en düşük aylık 377 liradan 3020 liraya çıktı, en düşük SSK emekli aylığı nominal yüzde 841 yükseldi, en düşük esnaf aylığı yüzde 1357 arttı 2167 lira oldu. Emekliler bu yıl bayramlarda, toplamda 2 kez olmak üzere 2200 TL ikramiye alacak. Peki, Kurban Bayramı için emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emeklinin yüzü gülmeye devam ediyor. Toplam sayısı 13.5 milyonu bulan emekli vatandaşların refahını artırmak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sosyal güvenlikte iyileşme, destek priminin kaldırılması, promosyon ödemeleri, intibak düzenlemeleriyle emeklinin geliri artırılırken, emeklilerin gelirinde de ciddi oranda bir artış yaşandı. SSK emeklisinin en düşük maaşı 2420 TL oldu. Emekliler 1100 TL Ramazan Bayramı ikramiyesinin ardından, Kurban Bayramı'nda da 1100 TL ikramiye alacak. Peki; emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Hükümet 13.5 milyon emeklinin refah seviyesini yükseltmek için tüm olanakları seferber ediyor. Sosyal güvenlikte iyileşme, destek priminin kaldırılması, promosyon ödemeleri, intibak düzenlemeleriyle emeklinin geliri artırılırken "ileri yaşta uygun istihdam, tamamlayıcı emekliliğin geliştirilmesi" için de bir dizi yeni uygulama yaşama geçiriliyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2002'den bu yana emeklileri korumaya yönelik düzenlemeler, aylıklarda yapılan iyileşmelere ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Elvan, memur, işçi, esnaf emeklilerinin aylıklarında yapılan artışların aynı döneme ilişken Tüketici Fiyat Endeksi artış oranının oldukça üzerinde olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:
Sosyal güvenlik mevzuatının öngördüğü genel artış oranlarının yanı sıra seyyanen zamlar verildi, 2006 yılından itibaren emekli aylıklarına ilave olarak et ödeme verilmeye başladı. SSK, Bağ-Kur ve diğer bağımsız çalışanlar arasında aynı prim ödeme gün sayısına sahip olup aynı tutarda prim ödeyenlerden aylıklarının bağlandığı tarihin farklı olması nedeniyle düşük aylık bağlananlar için intibak yapılarak aylıklarının yükseltilmesi sağlandı. Önceki yıl yasayla dosya bazında ödenecek aylıkların bin liradan az olmayacağı hüküm altına alındı ve söz konusu tutar geçen yıl Mart ayı itibariyle bin 500 liraya yükseltildi.