En düşük 2420 TL maaş, 2200 TL ikramiye! Emeklinin geliri arttı! Gözler yeni zamlarda...

Emeklinin geliri 2021 yılında da artmaya devam ediyor. Milyonlarca emeklinin gelirinde artış yaşandı. Emekli Sandığı'nda en düşük aylık 377 liradan 3020 liraya çıktı, en düşük SSK emekli aylığı nominal yüzde 841 yükseldi, en düşük esnaf aylığı yüzde 1357 arttı 2167 lira oldu. Emekliler bu yıl bayramlarda, toplamda 2 kez olmak üzere 2200 TL ikramiye alacak. Peki, Kurban Bayramı için emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

10.06.2021 23:37 - Son Güncelleme: 10.06.2021 23:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





