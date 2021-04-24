RAMAZAN İMSAKİYE
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Bankalar kesenin ağzını açtı! 500-600-750-1000 TL veriliyor... Milyonlarca emekliye güzel haber!

Bankalardan milyonlarca emekliye promosyon ödemesi gelmeye devam ediyor. 500 liradan başlayan ve 1000 TL'nin üstüne çıkan promosyon ödemeleri bankalara göre değişiklik gösteriyor. Bankaların sunduğu kampanyalarda ödenen miktar şartlara göre değişiklik gösteriyor. İşte emekliler için promosyon oranları!

24.04.2021 14:40 - Son Güncelleme: 24.04.2021 14:40
Bankalar kesenin ağzını açtı! 500-600-750-1000 TL veriliyor... Milyonlarca emekliye güzel haber!

Maaşlarını 3 yıl boyunca bir bankadan alma sözünü veren emekli vatandaşlara bankalardan promosyon ödemesi geliyor. Ödeme miktarı bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Promosyon miktarlarında ek şartlara göre maaşlar yükselebiliyor. Emekli müşterilere daha iyi bir promosyon teklifinin olması durumunda 3 yıllık sürenin dolmasını beklemeye gerek kalmıyor. Emekli müşteriler maaşlarını istedikleri an bir başka bankaya taşıyabiliyorlar. Yalnızca bankadan aldıkları promosyon ödemesini geri vermek durumunda kalıyorlar. Peki, emekli promosyonu ne kadar?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bankalar kesenin ağzını açtı! 500-600-750-1000 TL veriliyor... Milyonlarca emekliye güzel haber!

DENİZBANK

1.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 675 TL

1.500 TL – 2.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 850 TL

2.500 TL Üzerinde Emekli Maaşı Alanlar: 1.000 TL

Bankalar kesenin ağzını açtı! 500-600-750-1000 TL veriliyor... Milyonlarca emekliye güzel haber!

GARANTİ BBVA

1.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 800 TL

1.500 TL – 2.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 1.000 TL

2.500 TL Üzerinde Emekli Maaşı Alanlar: 1.200 TL

Bankalar kesenin ağzını açtı! 500-600-750-1000 TL veriliyor... Milyonlarca emekliye güzel haber!

İŞ BANKASI

1.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 750 TL

1.500 TL – 2.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 875 TL

2.500 TL Üzerinde Emekli Maaşı Alanlar: 1.000 TL

Bankalar kesenin ağzını açtı! 500-600-750-1000 TL veriliyor... Milyonlarca emekliye güzel haber!

YAPI KREDİ

1.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 1.000 TL

1.500 TL – 2.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 1.250 TL

2.500 TL Üzerinde Emekli Maaşı Alanlar: 1.500 TL