Bankalar kesenin ağzını açtı! 500-600-750-1000 TL veriliyor... Milyonlarca emekliye güzel haber!
Bankalardan milyonlarca emekliye promosyon ödemesi gelmeye devam ediyor. 500 liradan başlayan ve 1000 TL'nin üstüne çıkan promosyon ödemeleri bankalara göre değişiklik gösteriyor. Bankaların sunduğu kampanyalarda ödenen miktar şartlara göre değişiklik gösteriyor. İşte emekliler için promosyon oranları!
24.04.2021 14:40
- Son Güncelleme: 24.04.2021 14:40
Maaşlarını 3 yıl boyunca bir bankadan alma sözünü veren emekli vatandaşlara bankalardan promosyon ödemesi geliyor. Ödeme miktarı bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Promosyon miktarlarında ek şartlara göre maaşlar yükselebiliyor. Emekli müşterilere daha iyi bir promosyon teklifinin olması durumunda 3 yıllık sürenin dolmasını beklemeye gerek kalmıyor. Emekli müşteriler maaşlarını istedikleri an bir başka bankaya taşıyabiliyorlar. Yalnızca bankadan aldıkları promosyon ödemesini geri vermek durumunda kalıyorlar. Peki, emekli promosyonu ne kadar?