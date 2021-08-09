Bankalar düğmeye bastı! 1000-5000 TL arasında ikiye katlandı! ATM’den para çekmeden önce dikkat!

Merkez Bankasının yaptığı düzenlemeyle bankalar için yeni bir karar alındı. Para transferleri için kullanılan mobil ve internet şubeleri ile ATM'lerden işlem yapmak isteyenleri ilgilendiren yeni karara alınan masraf miktarlarında değişiklik yapıldı. ATM'lerden EFT ile para transferi yapan vatandaşlar artık neredeyse iki kat fazla masraf ödeyecek. İşte banka hesabı olanları ilgilendiren karar!