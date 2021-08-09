Bankalar düğmeye bastı! 1000-5000 TL arasında ikiye katlandı! ATM’den para çekmeden önce dikkat!
Günümüzde bankaların mobil hesaplarından, internet şubesinden ve ATM'lerden para göndermek çok kısa bir sürede gerçekleştiriliyor. Banka hesaplarından para göndermek isteyen vatandaşlar da düşük masraflardan faydalanmak istiyor. Bilindiği üzere bazı bankalar işlem yaparken masraf alırken bazıları da masraf almıyor. Bir bankadan diğerine yapılan EFT ile para transferi işlemleri için de yeni bir karar alındı. Yapılacak para transferlerinde işlem ücretleri ikiye katlandı!
Merkez Bankasının yaptığı düzenlemeyle bankalar için yeni bir karar alındı. Para transferleri için kullanılan mobil ve internet şubeleri ile ATM'lerden işlem yapmak isteyenleri ilgilendiren yeni karara alınan masraf miktarlarında değişiklik yapıldı. ATM'lerden EFT ile para transferi yapan vatandaşlar artık neredeyse iki kat fazla masraf ödeyecek. İşte banka hesabı olanları ilgilendiren karar!
Bankaların ATM'leri üzerinden yapılan EFT ücretleri artırıldı. Merkez Bankası'nın konuyla ilgili tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
İşlem tutarı 1,000 TL'nin altındaki EFT işlemlerinin ATM'den yapılması halinde alınan ücret 2 TL'den 4 TL'ye çıkarıldı.
EFT işlem tutarının bin TL ile 50 bin TL arasında olması halinde alınacak ücretlerden 2 TL, 5 TL ve 10 TL olarak belirtilen tutarlardan 5 TL olanı 8 TL olarak yeniden belirlendi.