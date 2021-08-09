Ayakları yerden kesecek kampanyalar peş peşe! Fiat, Ford, Renault sıfır araba Ağustos fiyatları!
Araç almak isteyenleri sevince boğan haber! Ağustos ayında fiyatlarında toplamda yüzbinlerce liraya ulaşan indirim göze çarpıyor. Mevcut para birikimiyle en iyi otomobili almak isteyen vatandaşlar, sıfır arabaların Ağustos ayında listeye nasıl bir fiyatla çıktığını sorguluyor. Sizler için derlediğimiz haberimizden en uygun fiyatlı sıfır araba fiyatlarına ulaşabilir ve bütçenize göre hesap yapabilirsiniz. İşte, ayakları yerden kesecek araç kampanyaları!
09.08.2021 11:06
- Son Güncelleme: 09.08.2021 11:06
Sıfır araç almak isteyen vatandaşları sevindirecek gelişme. Fiat, Ford, Renault sıfır araba fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Üretimlerine devam eden markalar, yılın belirli dönemlerinde kampanyalar yapıyor. Ağustos ayı için yapılan kampanyalara göre en düşük araç fiyatları da merak edilmeye başlandı. Yeni Ağustos ayı fiyat listesine göre, Fiat, Ford, Renault, Audi, Opel, Honda ve diğer araçların en uygun araç fiyatına haberimizden ulaşabilirsiniz.