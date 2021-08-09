Duyan kuyumcuya akın etti! Altın fiyatları durduğu yerde durmuyor adeta kaynar kazan! Rehavete kapılmayın deyip uyardı! Son ana kadar
Binlerce kişinin yastık altı yatırımı olarak tabir ettiği altın fiyatlarında yaşanan düşüşler herkesi şok etti. Güvenilir bir yatırım aracı olarak sürekli olarak tercih edilen altın fiyatlarında geçen hafta yaşanan hareketlilik dikkatleri üzerine çekti. Fiyatlarda yaşanan dikkat çekici düşüş nedeniyle binlerce kişi kuyumcuya akın etti. 2-3 aylık süreç baz alındığında altın fiyatlarında görülen hızlı değişimler kafaları karıştırmaya devam ediyor. Bu doğrultuda da altın fiyatlarında yaşanan son değişimler yatırımcısı tarafından sıkı takibe alındı. Analistler ve uzmanlar fiyatların hangi yöne seyredeceği konusunda görüşlerini paylaştı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar kurunun 7.90 seviyelerine kadar düşebileceğini ifade etti.
Duyan kuyumcuya akın etti! Altın fiyatları durduğu yerde durmuyor adeta kaynar kazan! Rehave kapılmayın deyip uyardı! Son ana kadar... Tam, yarım, gram ve çeyrek altın ya da bilezik alarak yatırım yapan insanlar fiyatların gideceği yönü merak etmeye devam ediyor. Geçen hafta piyasalarda altın fiyatlarında sert iniş çıkışlar yaşandı. Gram altının fiyatının düşmesi şok etkisi yarattı ve gözler gelecek günlere çevrildi. Altın piyasasında hareketlilik göze çarparken özellikle piyasa uzmanları ve analistler tarafından yapılan yorumlar sık sık okunuyor. Altın ve döviz piyasalarındaki son durumu analiz eden uzmanlar fiyatların gelecek haftalarda nasıl bir seyir izleyeceği konusundaki fikirlerini yatırımcılarla paylaştı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın yatırımcısına kritik uyarılarda bulundu. Memiş altın fiyatlarına dair önemli değerlendirmeler yaptı.
Altın fiyatları için dikkat çeken yorumlarda bulunan İslam Memiş, "altın" niteliğinde uyarı ve tahminler yaptı. İslam Memiş, "Altın alma zamanı mı?" sorusuna yanıt verdi:
- Altın fiyatlarında yaşanan bu toparlanma isteğinin ben Ağustos ayı içinde devam edeceğini tahmin ediyorum. Teknik olarak 1,840- 1,860 1,880 dolar seviyelerine tekrar gündeme gelme olasılığı da çok kuvvetli görüyorum.
- Dünyada tekrar artan bir enflasyon riskine karşı enflasyonun olduğu yerde altın her zaman kraldır ve kendini konuşturur ve dolayısıyla da altının tekrar önümüzdeki aylarda yükselme potansiyelini ben şahsen kişisel öngörü ve tahminimi kuvvetli görüyorum." dedi.