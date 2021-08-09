Duyan kuyumcuya akın etti! Altın fiyatları durduğu yerde durmuyor adeta kaynar kazan! Rehavete kapılmayın deyip uyardı! Son ana kadar

Duyan kuyumcuya akın etti! Altın fiyatları durduğu yerde durmuyor adeta kaynar kazan! Rehave kapılmayın deyip uyardı! Son ana kadar... Tam, yarım, gram ve çeyrek altın ya da bilezik alarak yatırım yapan insanlar fiyatların gideceği yönü merak etmeye devam ediyor. Geçen hafta piyasalarda altın fiyatlarında sert iniş çıkışlar yaşandı. Gram altının fiyatının düşmesi şok etkisi yarattı ve gözler gelecek günlere çevrildi. Altın piyasasında hareketlilik göze çarparken özellikle piyasa uzmanları ve analistler tarafından yapılan yorumlar sık sık okunuyor. Altın ve döviz piyasalarındaki son durumu analiz eden uzmanlar fiyatların gelecek haftalarda nasıl bir seyir izleyeceği konusundaki fikirlerini yatırımcılarla paylaştı.