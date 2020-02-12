Başkan Erdoğan 2020'yi 'Patara Yılı' olarak ilan etti! Antalya'da büyük sevinç
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin 2020 Turizm Yılı temasının Patara Antik Kenti olduğunu açıklaması, Antalya'da sevinçle karşılandı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Antalya bu tarihi sorumluluğu başarıyla temsil edecektir" dedi. Kentteki sivil toplum kuruluşlarının başkanları ise 'Patara Yılı' kararının Antalya ve Türkiye'nin tanıtımına çok önemli katkı koyacağını, bölge turizminin ivme kazanacağını kaydetti.
Başkan Erdoğan konuşmasında, günümüze kadar ulaşan tek deniz fenerinin de Patara'da olduğunu belirterek, "Bu deniz fenerini de yine en kısa sürede ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Şehir kapısından su yollarına kadar daha pek çok nadide özelliğiyle Patara'yı, ülkemizin tarihi zenginliğini dünyada temsil edebilecek bir yer olarak gördük. 2020 Patara Yılı'nın ülkemize ve turizm sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
ANTALYA'DA SEVİNÇLE KARŞILANDI
Noel Baba olarak da bilinen Aziz Nikolaos'un doğum yeri, Likya'nın başkenti ve Osmanlı döneminde de ilk telsiz telgrafın kullanıldığı ve dünyanın ilk meclis binasına ev sahihliği yapan Patara'nın 2020 Turizm Yılı teması olarak ilan edilmesi, Antalya'da da büyük sevinç yarattı.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Başkan Erdoğan'ın Patara Yılı ilanını, sosyal medyadan kutladı. Vali Karaloğlu, "2020 Patara Yılı Antalyamıza ve ülkemize hayırlı olsun. Antalya bu tarihi sorumluluğu başarıyla temsil edecektir. Başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve katkısı olan herkese şükranlarımı arz ediyorum" dedi.
'PATARA'YI İYİ ANLATMAK LAZIM'
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin ise Antalya ve Türkiye turizmi açısından çok önemli bir karar olduğunu belirti. Davut Çetin, "Aralık ayından beri 2020'nin Patara Yılı olmasıyla ilgili açıklamayı bekliyordum. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Bu tip belli yıllara tema vermek çok önemli. Biz yıllardır Antalya'da sayın valimizin önderliğinde bunu yapıyoruz. Antalya'da önceki yıl Perge, geçen yıl Aspendos Yılı'ydı. Bu sene Patara'nın açıklanmasını beklediğimizden Antalya'da ilan etmedik. Gerçekten sevindirici bir haber. Patara'yı iyi anlatmak lazım. Bu şehre 16 milyon turist geliyor. Türkiye'ye gelen turistin üçte biri. Konaklama anlamında da gecelemenin üçte ikisi Antalya'da. Biz hep deniz-kum, güneş eksenine sıkıştık. Artık biraz daha tarihi güzelliklerimiz ve coğrafyamıza dikkat çekmek lazım. Patara da bizim açımızdan en önemli nokta" diye konuştu.
CUMHURBAŞKANINA PATARA TEŞEKKÜRÜ
Patara'nın dünyanın ilk meclisi, Noel Baba Aziz Nikolaos'un doğduğu yer, Apollon'un yaşadığı ve öldüğü yer olduğunu anlatan Çetin, şöyle devam etti:
"Patara plajları dünyanın en iyi plajlarıdır. Caretta carettaların yavrularını bıraktığı en önemli plajlardan biridir. Bunların hepsini çok iyi anlatıp, Patara'ya dikkat çekmemiz lazım. Biraz da turistleri oraya yönlendirip Antalya ve Türkiye'nin tanıtımına en önemli katkıyı yapacak yerlerden biridir. Bir yıl Göbeklitepe, ondan önce Troya ilan edildi ve Türkiye'nin tanıtımı için çok önemliydi. Bu sene Patara'nın tanıtım anlamında Türkiye'ye daha çok katkı koyacağına inanıyorum. Türkiye'nin tanıtımı için bizim bunları kullanmamız lazım. Onun için çok teşekkür ediyorum sayın cumhurbaşkanımıza."