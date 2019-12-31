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Bankalar Birliği hazırladı! En düşük kredi kartı aidatı nerde hangi bankada?

Bankalar ürün ve hizmetleri karşılığında kullanıcılardan çeşitli ücretler alıyor. Bankalar Birliği'nin hazırladığı internet sitesinde, tüm ücretler karşılaştırmalı olarak görülebiliyor. Peki para çekme ücretinde hangi banka daha ucuz? En düşük kredi kartı aidatı hangi bankada? İşte cevabı...

31.12.2019 11:19 - Son Güncelleme: 31.12.2019 11:20
Bankalar Birliği hazırladı! En düşük kredi kartı aidatı nerde hangi bankada?

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bireysel bankacılık müşterilerine, kendilerinden alınan ücret kalemlerinin karşılaştırılabilir bir formatta sunulduğu "www.bankacilikurunvehizmetucretleri.org.tr" web sitesini hizmete açtı.

Bankalar Birliği hazırladı! En düşük kredi kartı aidatı nerde hangi bankada?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yönlendirmesiyle ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği iş birliğinde hazırlanan internet sitesinde, bireysel ürün veya hizmetlere ilişkin olarak faiz ve kar payı dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türlerine ilişkin bilgilerin açık, anlaşılır ve karşılaştırılabilir şekilde finansal tüketiciye sunulması amaçlanıyor.

Bankalar Birliği hazırladı! En düşük kredi kartı aidatı nerde hangi bankada?

BDDK yönlendiriyor
Finansal tüketicilere yönelik ürün veya hizmetlerden faiz veya kar payı dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usul ve esaslar, BDDK tarafından yürürlüğe konulan, Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında belirleniyor.

Bankalar Birliği hazırladı! En düşük kredi kartı aidatı nerde hangi bankada?

Ayrıca BDDK'nın internet sitesinde yer alan "Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri" sayfasından da "www.bankacilikurunvehizmetucretleri.org.tr" adresine yönlendirme yapılıyor.

Bankalar Birliği hazırladı! En düşük kredi kartı aidatı nerde hangi bankada?

3 ayrı hizmet bir arada
www.bankacilikurunvehizmetucretleri.org.tr sitesinin girişinde 'banka ücretleri', 'banka karşılaştırma' ve 'banka sıralama' seçenekleri bulunuyor. 'Banka ücretleri' bölümünden, her bankanın verdiği hizmetler karşısında talep ettiği ücretlere tek tek ulaşılabiliyor.

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