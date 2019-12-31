Bankalar Birliği hazırladı! En düşük kredi kartı aidatı nerde hangi bankada?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yönlendirmesiyle ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği iş birliğinde hazırlanan internet sitesinde, bireysel ürün veya hizmetlere ilişkin olarak faiz ve kar payı dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türlerine ilişkin bilgilerin açık, anlaşılır ve karşılaştırılabilir şekilde finansal tüketiciye sunulması amaçlanıyor.