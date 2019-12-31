2020 Türkiye'nin yılı olacak! Ekonomi canlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın son olarak Şırnak'ta vurguladığı gibi YEP'te 2020 için enflasyonun yüzde 8,5 ve büyümenin yüzde 5 düzeyinde gerçekleşmesi hedeflenirken, TCMB'nin aralık ayı tahmininde söz konusu beklentiler sırasıyla yüzde 10,07 ve yüzde 3,2 düzeyinde. TCMB'nin 2019'daki seri faiz indirimlerine ara vererek bekle-gör politikasını benimseyebileceği konuşulsa da ekonomistler 2020'de politika faizinde 150-300 baz puan daha düşme bekliyor. Türkiye'ye dair beklentilerinde son yıllarda olduğu gibi 2019'da da önemli revizyon yapan uluslararası kurumların tahmin güvenilirliği sorgulanırken, IMF , Dünya Bankası ve OECD'nin de Türkiye'nin 2020'de yüzde 3 büyüyeceği görüşünde birleşmesi dikkati çekiyor.