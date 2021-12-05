Asgari ücretle birlikte tavan taban tutarları artışa geçiyor! En düşük 1.846 TL en yüksek 3 bin 692 TL olacak!

Yeni yıl yeni müjdelerle gelmeye devam ediyor. Asgari ücretle birlikte işsizlik maaşında taban ve tavan tutarları da artacak. Asgari ücrette yüzde 30 artış formülüne göre, işsizlik maaşı en az bin 846 TL, en çok 3 bin 692 liraya çıkacak. Asgari ücrete yapılacak zam oranı merak edilirken; yapılacak artış sadece bu ücretle çalışanları değil, çalışan-çalışmayan milyonlarca kişinin gelirini ya da ödeyeceği parayı yükseltecek. İşsizlik maaşı işten ayrılan vatandaşlara 10 ay süresince veriliyor. İşte işsizlik maaşına dair bilinmesi gerekenler...