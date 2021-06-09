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12 ay eşit taksitli toplam 18 ay vade... 6 ay ödemesiz 50.000 TL ve 200.000 liraya kadar kredi kampanyası müjdesi!

6 ay ödemesiz 200.000 lira veriliyor! KOBİ'lerin TOBB'a bağlı oda ve borsa üyesi olması, borsadan alınmış, 'Nefes kredisi' ifadesinin açıkça belirtildiği faaliyet belgesine sahip olması, 2020 yılında kesinleşmiş kurumlar vergisi beyannamesine göre net satış rakamı 10 milyon liranın altında olması gibi şartları yerine getirmesi gerekiyor. Bankaların Kurumsal, Ticari ve KOBİ segmentleri içerisinde yer alan TOBB Üyesi; Ticaret Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsası Üyeleri nefes kredisine başvuru yapabilecek. Başvuru şartları ise bakanlığın yapacağı açıklama ile netlik kazandı. Nefes kredisine kimler başvurabilir ve yararlanabilir, başvur şartları neler?

09.06.2021 08:48 - Son Güncelleme: 09.06.2021 08:48
12 ay eşit taksitli toplam 18 ay vade... 6 ay ödemesiz 50.000 TL ve 200.000 liraya kadar kredi kampanyası müjdesi!

Garanti Bankası'nın KOBİ'lerin tüm ihtiyaçları için 6 ay ödemesiz toplam 18 ay vadeli KGF destekli TOBB Nefes Kredisi kampanyası için başvurular devam ediyor. Başvuralar e-Devlet'ten yapılıyor ve 25 Mayıs tarihinde başladı bir ay sürecek. Peki, Nefes kredisi 2021 başvurusu nasıl yapılır? Nefes kredisi şartları nedir? Nefes kredisi kimlere verilecek?

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12 ay eşit taksitli toplam 18 ay vade... 6 ay ödemesiz 50.000 TL ve 200.000 liraya kadar kredi kampanyası müjdesi!

2020 yılı için senelik kesinleşmiş kurumlar vergisi beyannamesinde net satış tutarı 0-1 milyon lira olan işletmelere 50 bin liraya kadar, 1-10 milyon lira olanlar için ise 200 bin liraya kadar kredi verilecek.

12 ay eşit taksitli toplam 18 ay vade... 6 ay ödemesiz 50.000 TL ve 200.000 liraya kadar kredi kampanyası müjdesi!

Garanti Bankası TOBB Nefes Kredisinde ilk 6 ay geri ödemesiz, 12 ay eşit taksitli toplam 18 ay vade imkanı sağlanacak.

12 ay eşit taksitli toplam 18 ay vade... 6 ay ödemesiz 50.000 TL ve 200.000 liraya kadar kredi kampanyası müjdesi!

Ayrıntılı bilgilendirmeye Garanti BBVA şubelerinden erişim sağlanabilecek.

12 ay eşit taksitli toplam 18 ay vade... 6 ay ödemesiz 50.000 TL ve 200.000 liraya kadar kredi kampanyası müjdesi!

NEFES KREDİSİ 2021 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bankaların Kurumsal, Ticari ve KOBİ segmentleri içerisinde yer alan TOBB Üyesi; Ticaret Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsası Üyeleri nefes kredisine başvuru yapabilecek. Başvuru şartları ise bakanlığın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.