Bankalar akıntıya kürek çekti rekabet tavan yaptı! 24 Haziran İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları son dakika değişti!
Son dakika kredi faiz oranları 2021 tek tek değişti. Bu ayın sonuna doğru çeşitli yerlerde kullanmak üzere kredi çekme düşüncesi olanlar için yeni fırsatlar merak ediliyor. Belli zaman aralıklarında en uygun kampanya ve tekliflerini müşterilerine sunan bankalar Haziran ayının sonuna doğru mercek altına alındı. Bankaların çoğu Haziran ayında rakamlarda güncelleme yaptı. Bu noktada, bankalara ihtiyaç, otomobil ve ev kredisi için başvuruda bulunmak isteyen kişiler 'Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi faiz oranları ne kadar?' Sorularına cevap arıyor. Özellikle kamu bankaları pandemi sürecinden etkilenen esnaflara avantajlı kredi paketleri sunuyor.
24.06.2021 08:09
- Son Güncelleme: 24.06.2021 08:09
KREDİ FAİZ ORANLARI 24 Haziran 2021: Pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu. Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi için geçerli. Kredi faiz oranları vatandaşlar tarafını inceleniyor. Koronavirüs nedeniyle bankalar lüzum, araç ve ev kredileri için faiz oranlarında da aktüellemeye gitti.