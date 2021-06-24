Bankalar akıntıya kürek çekti rekabet tavan yaptı! 24 Haziran İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları son dakika değişti!

KREDİ FAİZ ORANLARI 24 Haziran 2021: Pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu. Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi için geçerli. Kredi faiz oranları vatandaşlar tarafını inceleniyor. Koronavirüs nedeniyle bankalar lüzum, araç ve ev kredileri için faiz oranlarında da aktüellemeye gitti.