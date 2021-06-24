Bankaların 16.000 TL 60 ay vadeli kredi kampanyası! Kredi başvuru şartları neler? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası...

Ev, araba almak ya da farklı nedenlerden dolayı nakit sıkıntısı çekenlerin ihtiyaç kredisi çektiği bankalar sık sık kampanyalar yapıyor. Vatandaşlar da bu kampanyaların neler olduğunu yakından takip ederek yoğun bir şekilde araştırıyor. Bankaların 16.000 TL 60 ay vadeli kredi kampanyası ile ilgili bilgileri haberimizde sizler için derledik. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası 16.000 TL 60 ay vadeli kredisi için hangi faiz oranıyla ne kadar aylık ödemeler yapılacak? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası kredi başvuru şartları neler?