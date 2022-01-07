2022'de emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Milyonlara yeni yılda iki ikramiye müjdesi! Emekli 1.100 TL bayram ikramiyesine zam var mı?

2022 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar?

İlk defa 2018 yılında emeklilere dağıtılmaya başlayan bayram ikramiyeleri, Kurban ve Ramazan bayramlarından önce her yıl iki defa olmak üzere, ödeme kapsamında yer alan vatandaşların hesaplarında yatırılıyor. Emekli, şehit yakınları, gaziler, şampiyon sporcular ve daha birçok farklı kesimden insanın yararlandığı ikramiye ödemelerinde 2022 yılında yeni miktarın artıp artmadığı ise merak konusu. Emekli maaşlarına ve asgari ücrete gelen yüksek zam oranlarının ardından bayram ikramiyelerde yeni oranlar tahmin edilmeye başladı.