Otomobil alacaklar için güncel fırsatlar! Uygun faiz kampanyaları için son gün 31 Ekim! Hyundai, Opel, Renault…

Arabasını yenilemek isteyenler ya da ilk defa alacak olanlar markaların güncel kampanyalarını yakından takip ediyor. Ekim ayının sonuna az bir zaman kala sona erecek olan kampanyalardan faydalanmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor ve hangi markada ne kadar indirim olduğu merak ediliyor. Uygun faiz kampanyaları için son gün 31 Ekim, modellerde ne kadar indirim olduğu hangi faiz oranları ile satışa sunulduğuna dair bilgiler gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Hyundai, Opel, Renault ve daha pek çok markanın güncel kampanyalarını haberimizde bulabilirsiniz.