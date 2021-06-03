Bankada parası olanlar dikkat! Değişti ve belli oldu, 750 lira...Bankalar duyurdu büyük gelir elde edebilirsiniz

Bankada hesabı ve parası olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Yatırım yapmak isteyen herkes kendine göre bir arayışa girdi. Yurttaşlar hangi yatırım alternatifinin kendine göre uygun olduğunu inceliyor. Tehlikesiz bir birikim seçen bireyler ise vadeli mevduatı seçiyor. Bununla beraber vadeli mevduatta yüzde 19.5 orana kadar hasılat sağlamak olası. Bankaların mevduat faiz oranları açıklandı. Yüzde 16.5, yüzde 18 ve yüzde 19 faiz oranı seçenekleriyle ne kadar para yatırırsanız ne kadar elde edersiniz? Vadeli mevduatta 32 günün sonunda ne kadar kazanç sağlarsınız? Bankaların güncel faiz oranları ve tüm bilgiler...

03.06.2021 09:45 - Son Güncelleme: 03.06.2021 09:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





