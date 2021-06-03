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Bankada parası olanlar dikkat! Değişti ve belli oldu, 750 lira...Bankalar duyurdu büyük gelir elde edebilirsiniz

Bankada hesabı ve parası olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Yatırım yapmak isteyen herkes kendine göre bir arayışa girdi. Yurttaşlar hangi yatırım alternatifinin kendine göre uygun olduğunu inceliyor. Tehlikesiz bir birikim seçen bireyler ise vadeli mevduatı seçiyor. Bununla beraber vadeli mevduatta yüzde 19.5 orana kadar hasılat sağlamak olası. Bankaların mevduat faiz oranları açıklandı. Yüzde 16.5, yüzde 18 ve yüzde 19 faiz oranı seçenekleriyle ne kadar para yatırırsanız ne kadar elde edersiniz? Vadeli mevduatta 32 günün sonunda ne kadar kazanç sağlarsınız? Bankaların güncel faiz oranları ve tüm bilgiler...

03.06.2021 09:45 - Son Güncelleme: 03.06.2021 09:45
Bankada parası olanlar dikkat! Değişti ve belli oldu, 750 lira...Bankalar duyurdu büyük gelir elde edebilirsiniz

Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor. Hesaplara 750 lira yatırılıyor. Değişti ve tek tek açıklandı. Bankalar duyurdu. En yüksek yüzde 19.5 oranla gelir elde edebilirsiniz. Parası olanlar birikim yapmak için de kendilerine en uygun yatırım seçeneğini araştırıyor. Riske girmek istemeyenlerin tercihi ise vadeli mevduat. Bankaların faiz oranları değişkenlik gösteriyor. 50 bin lira parasını 32 günlük vadeliye yatıran bir kişi, yüzde 18 faiz oranıyla 750 lira gelir elde ediyor. Faiz getirisinden alınan stopaj düşürülmüştü, süre 2 ay daha uzatıldı. Aynı parayla daha fazla kazanç elde edilecek. Faiz getiri tablosu ve bankaların güncel faiz oranları açıklandı, ne kadar para ne kadar kazanç sağlıyor?

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Bankada parası olanlar dikkat! Değişti ve belli oldu, 750 lira...Bankalar duyurdu büyük gelir elde edebilirsiniz

Mevduat faizleri son dönemde Merkez Bankası'nın aldığı kararların da etkisiyle yüzde 19.5'e kadar çıktı.

Bankada parası olanlar dikkat! Değişti ve belli oldu, 750 lira...Bankalar duyurdu büyük gelir elde edebilirsiniz

Risksiz kazanç elde etmek isteyenlere yüksek faize ek olarak stopaj (vergi) avantajı da sağlanıyor. TL'yi desteklemek ve yastıkaltı birikimlerin ekonomiye kazandırılması için verilen vergi avantajının süresi 2 ay daha uzatıldı.

Bankada parası olanlar dikkat! Değişti ve belli oldu, 750 lira...Bankalar duyurdu büyük gelir elde edebilirsiniz

İndirimli stopaj oranlarına ilişkin ilk düzenleme Eylül 2020'de devreye alınmış, Aralık 2020'de yapılan değişiklikle önce 31 Mart'a sonra da 31 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Yani stopaj desteği uygulaması önceki gün itibarıyla son bulmuştu.

Bankada parası olanlar dikkat! Değişti ve belli oldu, 750 lira...Bankalar duyurdu büyük gelir elde edebilirsiniz

SÜRE 2 AY DAHA UZATILDI

Ancak stopaj desteği uygulamasının haziran ve temmuz aylarında da devam etmesi kararlaştırıldı. Konuyla ilgili düzenleme dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylelikle mevduatlarda stopaj desteği üçüncü kez uzatılmış oldu.