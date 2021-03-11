5-8 yıl erken emeklililik ve ikramiye mümkün! Yaş haddinden düşüyor, 45 meslek grubunu kapsıyor! İşte o meslekler...

2021 yılında SGK yıpranma payı ile erken emekli olan meslekler açıklandı. Birçok meslek grubuna erken emeklilik hakkı tanınıyor. Yapılan güncelleme sayısı bu meslek sayısı 45'e çıkarken, yıpranma gün sayısı 5-8 yıl arasında değişiyor. Bu süre yapılan işe göre değişiklik gösteriyor. Peki kimler erken emekli olabilir? Erken emekli olan meslekler hangileri? Erken emeklilik şartları ve yıpranma payı ile ilgili tüm detaylar haberimizde!