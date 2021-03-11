5-8 yıl erken emeklililik ve ikramiye mümkün! Yaş haddinden düşüyor, 45 meslek grubunu kapsıyor! İşte o meslekler...
Mesleğinize göre 5 yıl erken emekli olabiliyor ve ikramiye alabiliyorsunuz. 45 meslek grubunda çalışanlar ek prim gün sayısı sayesinde erken emekli olabiliyor. Şu anda toplam 45 işkoluna erken emeklilik imkânı tanınmış durumda. Çimento sektöründe çalışandan tutun da cam ve madencilik alanında çalışanlara kadar birçok meslek bu listeye dahil edilmiş durumda. İşte erken emeklilikten faydalanabilecek meslekler!
2021 yılında SGK yıpranma payı ile erken emekli olan meslekler açıklandı. Birçok meslek grubuna erken emeklilik hakkı tanınıyor. Yapılan güncelleme sayısı bu meslek sayısı 45'e çıkarken, yıpranma gün sayısı 5-8 yıl arasında değişiyor. Bu süre yapılan işe göre değişiklik gösteriyor. Peki kimler erken emekli olabilir? Erken emekli olan meslekler hangileri? Erken emeklilik şartları ve yıpranma payı ile ilgili tüm detaylar haberimizde!
KİMLER ERKEN EMEKLİ OLABİLİR?
Yayımlanan liste kapsamında kurşun ve arsenikte, cam fabrika ve atölyelerinde, cıva üretiminde, çimento ve kok fabrikalarıyla termik santrallerde, alüminyum, demir-çelik, döküm ve asit üretimi fabrikalarında, Emniyet, MİT, basın ve gazetecilik sektörlerine ait olan 45 meslek grubu içerisinde yer alan çalışanlar ek prim gün sayısı sayesinde 10 yılda erken emeklilik hakkı elde edecekler.
ERKEN EMEKLİ EDEN MESLEKLER
Yapılan habere göre erken emeklilik hakkı kazanan meslekler kurşun ve arsenikte, cam fabrika ve atölyelerinde, cıva üretiminde, çimento ve kok fabrikalarıyla termik santrallerde, alüminyum, demir-çelik, döküm ve asit üretimi fabrikalarında, Emniyet, MİT, basın ve gazetecilik meslekleri olarak açıklandı.