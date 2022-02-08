Bankada parası olana piyango çıktı! Bankalardan hoşgeldin faizi ile 32 günlük en yüksek faiz veren banka %20,75, %20,50, %19...
Bankaların vadeli TL mevduat hesaplarında en cazip oranlar görülmeye başladı. Aralık ayından itibaren kur korumalı TL mevduat sistemi ile vatandaşların TL birikimlerini kur koruması ile değerlendirmesini sağlayan bankalar, 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında da yüksek faiz uygulamaya başladı. Yapılan yeni düzenlemeler kapsamında ise faiz oranları düşüş eğilimi içine girdi. TCMB'nin yetkilerinin genişletilmesinin ardından vatandaşlar en yüksek vadeli mevduat hesabı üzerinden birikimlerini değerlendirmek için araştırmalarına başladırlar. Peki en yüksek mevduat faiz oranları hangi bankada? İşte detaylar.
Kur Korumalı TL Mevduatına Şirketlerin İlgisi Artıyor!
Vatandaşların yanı sıra şirketlerden de kur korumalı TL mevduat hesaplarına yoğun ilgi olduğu görüldü. Paylaşılan son verilere göre 300 milyar TL'ye ulaştığı ifade edilen kur korumalı TL mevduat hesaplarında ortalama olarak 65 milyar TL'nin şirketlerden geldiği ifade ediliyor.
Aralık 2021'de 261,6 milyar dolar olan döviz hesaplarının, 2022 Şubat ayı itibariyle 13,7 milyar seviyesinde azalarak 247,9 milyar dolara gerilediği aktarıldı.
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Gerçek kişilerin ve şirketlerin katılımın her geçen gün artmaya devam ettiği kur korumalı TL mevduatlarının yanı sıra vatandaşların vadeli TL mevduat hesaplarına da ilgisinin arttığı gözlemlendi.