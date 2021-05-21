İşletmelere yüz binlerce liralık yeni destek! Detaylar belli oldu
Son dakika haberine göre koronavirüs salgınının ekonomiye yönelik etkilerini azaltmak için açıklanan paketteki finansman desteğinin detayları belli oldu. Buna göre istihdam sağlayan işletmeler kamu bankalarından düşük faizli kredi kullanabilecek. İstihdam ettikleri kişilerin sigorta primleri, kullanacakları kredinin faizlerinden düşebilecek. İşte detaylar...
Buna göre, mikro ve küçük ölçekli işletmeler; hem salgın nedeniyle likidite sıkıntısını karşılamak hem de istihdamı artırmak için işletmelerin ilave olarak istihdam ettikleri kişiler için ödeyecekleri sigorta primlerini, kamu bankalarından kullanacakları kredilerde faizden düşebilecekler. İlave istihdam teşvik desteği ise 2022'nin haziran ayına kadar sürecek. Peki, kimler, nasıl bu destekten yararlanacak?