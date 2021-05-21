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İşletmelere yüz binlerce liralık yeni destek! Detaylar belli oldu

Son dakika haberine göre koronavirüs salgınının ekonomiye yönelik etkilerini azaltmak için açıklanan paketteki finansman desteğinin detayları belli oldu. Buna göre istihdam sağlayan işletmeler kamu bankalarından düşük faizli kredi kullanabilecek. İstihdam ettikleri kişilerin sigorta primleri, kullanacakları kredinin faizlerinden düşebilecek. İşte detaylar...

21.05.2021 09:19 - Son Güncelleme: 21.05.2021 09:19
İşletmelere yüz binlerce liralık yeni destek! Detaylar belli oldu

Meclis'te görüşmeleri süren kanun tasarısı ile işverenlere yeni istihdam desteği geliyor. Tasarının yasalaşması halinde, ilave istihdam sağlayan işletmelere finansman desteği verilecek.

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İşletmelere yüz binlerce liralık yeni destek! Detaylar belli oldu

Hürriyet'in haberine göre ilave istihdam desteği, mart ayında, Ekonomide Reform Paketi ile açıklandı. Geçtiğimiz hafta ise Meclis'e gönderilen, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen kanun tasarısı ile de işverenlere verilecek desteğin detayları netleşti.

İşletmelere yüz binlerce liralık yeni destek! Detaylar belli oldu

Buna göre, mikro ve küçük ölçekli işletmeler; hem salgın nedeniyle likidite sıkıntısını karşılamak hem de istihdamı artırmak için işletmelerin ilave olarak istihdam ettikleri kişiler için ödeyecekleri sigorta primlerini, kamu bankalarından kullanacakları kredilerde faizden düşebilecekler. İlave istihdam teşvik desteği ise 2022'nin haziran ayına kadar sürecek. Peki, kimler, nasıl bu destekten yararlanacak?

İşletmelere yüz binlerce liralık yeni destek! Detaylar belli oldu

30 HAZİRAN 2022'YE KADAR
Teşvikten 50'nin altında işçi çalıştıran işverenler yararlanacak. Yani, yeni teşvik, mikro ve küçük işletmelere yönelik olacak. İşverenler, 1 Temmuz 2021 ila 30 Haziran 2022 tarihleri arasında işe aldıkları yeni çalışanlar için teşvikten yararlanabilecek.

İşletmelere yüz binlerce liralık yeni destek! Detaylar belli oldu

Teşvikten yararlanabilmek için işe alınacak yeni işçiler için de belirli kurallar gerekiyor. Birincisi, işe alınan çalışanın, işe girdikten önceki 3 aylık sürede 10 günden fazla sigortalı çalışmamış olması şart. İşe alınacak kişi yeni çalışan olmalı.