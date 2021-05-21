İşletmelere yüz binlerce liralık yeni destek! Detaylar belli oldu

Buna göre, mikro ve küçük ölçekli işletmeler; hem salgın nedeniyle likidite sıkıntısını karşılamak hem de istihdamı artırmak için işletmelerin ilave olarak istihdam ettikleri kişiler için ödeyecekleri sigorta primlerini, kamu bankalarından kullanacakları kredilerde faizden düşebilecekler. İlave istihdam teşvik desteği ise 2022'nin haziran ayına kadar sürecek. Peki, kimler, nasıl bu destekten yararlanacak?