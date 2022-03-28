Bankada parası olan katlayacak! 120.000 TL’nin aylık getirisi kaç para oldu? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

120 Bin TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar Oldu?

Vadeli mevduat hesaplarında 32 günlük en yüksek faiz getirisini elde etmek isteyenler amacıyla en yüksek oranlar %20,5 ile Alternatif Bank VOV Hesap üzerinden sunulmaya devam ediyor.