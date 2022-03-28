Bankada parası olan katlayacak! 120.000 TL'nin aylık getirisi kaç para oldu? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Günlük vadeli mevduat hesaplarında kişilerin birikimleri durduğu yerden katlanmaya devam ediyor. Kur korumalı TL mevduat hesapları ile kısa vakit evvel ciddi bir getiri gerçekleştiren çoğu vatandaş, KKM düzeneğinin yaygınlaşmasının sonrasında vadeli mevduat hesaplarına ilgisi arttı. Bankalar ise avantajlı hoş geldin faiz oranları ile KKM dışındaki vadeli mevduat hesaplarında da çoğu imtiyaz ve yüksek faiz getirisi sunuyor. Son dönemde faiz oranlarında düşüş yaşansa da çoğu vatandaşın 32 günlük vadeli mevduat hesaplarını tercih ettikleri ifade edildi. Peki, en yüksek mevduat faiz oranları hangi bankalarda? İşte yeni oranlar
28.03.2022 09:28 - Son Güncelleme: 28.03.2022 09:28
120 Bin TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar Oldu?
Vadeli mevduat hesaplarında 32 günlük en yüksek faiz getirisini elde etmek isteyenler amacıyla en yüksek oranlar %20,5 ile Alternatif Bank VOV Hesap üzerinden sunulmaya devam ediyor.
En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
ING Bank, Akbank, Alternatif Bank ve Vakıfbank mevduat faiz oranları başta olmak üzere Türkiye'de en çok tercih edilen bankaların güncel hoş geldin faizleri, Mart 2022 itibariyle de vatandaşların birikimlerini değerlendirmelerini sağlıyor.