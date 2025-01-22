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2.5 MİLYON EMEKLİYE ZAM FARKI | SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ne kadar alacak?

Milyonlarca kişinin Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte maaş hesabı değişti. Ocak zammı yüzde 11.54 çıkan memur emeklileri zam farkı gün sayıyor. Gözler ödeme takvimine çevrilirken, kimi emeklilere bir, kimilerine üç aylık zam farkı ödenecek. Maaşını aylık alana en az 2 bin 29 lira fark yatırılacak. Peki kim ne kadar alacak? İşte merak edilen o hesap...

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 13:12 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 13:22
2.5 MİLYON EMEKLİYE ZAM FARKI | SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ne kadar alacak?

Emekliler Ocak zamlarını öğrenirken, ödemeler de birbiri ardına gerçekleştiriliyor. SSK emeklilerine zamlı aylık ödemeleri sürüyor, Bağ-Kur emeklilerine de hafta sonu başlayacak.

2.5 MİLYON EMEKLİYE ZAM FARKI | SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ne kadar alacak?

Ancak 14 bin 469 lira taban aylık düzenlemesi henüz yasalaşmadığı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine mevcut 12 bin 500 lira uygulaması üzerinden ödeme yapılıyor. Yasa çıkınca yaklaşık 3.8 milyon emekliye yeni taban aylık nedeniyle bin 969 liraya varan fark ödemesi yapılması söz konusu olacak.

2.5 MİLYON EMEKLİYE ZAM FARKI | SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ne kadar alacak?

GÖZLER TAKVİMDE

Bir fark ödemesi de memur emeklilerine yapılacak. Memur emeklileri, dul ve yetimlerine yüzde 11.54 zam ile oluşan fark ödenecek. Emekli Sandığı kapsamında aylık alan yaklaşık 2.5 milyon emekli, dul ve yetime zam farkının bu ay bitmeden ödenmesi bekleniyor. Bunun için gözler ödeme takvimine çevrildi.

2.5 MİLYON EMEKLİYE ZAM FARKI | SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ne kadar alacak?

ÜÇ AYLIK FARK DA VAR
Memur emeklileri, dul ve yetimlerinden aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere bir aylık tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara bir aylık tutarında, Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara iki aylık tutarında, Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara üç aylık tutarında aylık farkı ödemesi yapılacak.

2.5 MİLYON EMEKLİYE ZAM FARKI | SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ne kadar alacak?

EMEKLİYE EN AZ 2.029 TL FARK
Yüzde 11.54 zam ile en düşük memur emeklisi aylığı 17 bin 588 liradan 19 bin 671 liraya yükseldi. En düşük maaşta 2 bin 29 lira artış yaşandı.

2.5 MİLYON EMEKLİYE ZAM FARKI | SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ne kadar alacak?

Buna göre bir aylık zam farkı alacak emekliye en az 2 bin 29 lira zam farkı yatırılacak. Üç aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 6 bin 87 lira ödeme yapılacak.

2.5 MİLYON EMEKLİYE ZAM FARKI | SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ne kadar alacak?

MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM FARKI

Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 63.947,22 TL
% 11.54 zamlı: 71.326,73 TL
Fark: 7.379,51 TL

2.5 MİLYON EMEKLİYE ZAM FARKI | SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ne kadar alacak?

Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 56.597,38 TL
% 11.54 zamlı: 63.128,72 TL
Fark: 6.531,34 TL

2.5 MİLYON EMEKLİYE ZAM FARKI | SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ne kadar alacak?

Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20 TL
% 11.54 zamlı: 29.415,55 TL
Fark: 3.043,35 TL

2.5 MİLYON EMEKLİYE ZAM FARKI | SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ne kadar alacak?

Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 21.479,71 TL
% 11.54 zamlı: 23.958,47 TL
Fark: 2.478,76 TL

2.5 MİLYON EMEKLİYE ZAM FARKI | SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ne kadar alacak?

Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20 TL
% 11.54 zamlı: 29.415,55 TL
Fark: 3.043,35 TL

2.5 MİLYON EMEKLİYE ZAM FARKI | SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ne kadar alacak?

Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 37.165,47 TL
% 11.54 zamlı: 41.454,37 TL
Fark: 4.288,90 TL

2.5 MİLYON EMEKLİYE ZAM FARKI | SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ne kadar alacak?

Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 27.046,63 TL
% 11.54 zamlı: 30.167,81 TL
Fark: 3.121,18 TL

2.5 MİLYON EMEKLİYE ZAM FARKI | SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ne kadar alacak?

Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 26.594,78 TL
% 11.54 zamlı: 29.663,82 TL
Fark: 3.069,04 TL

2.5 MİLYON EMEKLİYE ZAM FARKI | SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ne kadar alacak?

Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20 TL
% 11.54 zamlı: 29.415,55 TL
Fark: 3.043,35 TL

2.5 MİLYON EMEKLİYE ZAM FARKI | SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ne kadar alacak?

Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20 TL
% 11.54 zamlı: 29.415,55 TL
Fark: 3.043,35 TL

2.5 MİLYON EMEKLİYE ZAM FARKI | SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ne kadar alacak?

Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 18.933,32 TL
% 11.54 zamlı: 21.118,23 TL
Fark: 2.184,91 TL

2.5 MİLYON EMEKLİYE ZAM FARKI | SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ne kadar alacak?

Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 46.131,31 TL
% 11.54 zamlı: 51.454,86 TL
Fark: 5.323,55 TL

2.5 MİLYON EMEKLİYE ZAM FARKI | SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ne kadar alacak?

Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 50.482,90 TL
% 11.54 zamlı: 56.308,63 TL
Fark: 5.825,73 TL

2.5 MİLYON EMEKLİYE ZAM FARKI | SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ne kadar alacak?

İmam-hatip
Mevcut maaş: 26.372,20 TL
% 11.54 zamlı: 29.415,55 TL
Fark: 3.043,35 TL

2.5 MİLYON EMEKLİYE ZAM FARKI | SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ne kadar alacak?

Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20 TL
% 11.54 zamlı: 29.415,55 TL
Fark: 3.043,35 TL

En düşük memur emekli aylığı
Mevcut maaş: 17.588,13 TL
% 11.54 zamlı: 19.617,80 TL
Fark: 2.029,67 TL