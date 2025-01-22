2.5 MİLYON EMEKLİYE ZAM FARKI | SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ne kadar alacak?

Emekliler Ocak zamlarını öğrenirken, ödemeler de birbiri ardına gerçekleştiriliyor. SSK emeklilerine zamlı aylık ödemeleri sürüyor, Bağ-Kur emeklilerine de hafta sonu başlayacak.

Ancak 14 bin 469 lira taban aylık düzenlemesi henüz yasalaşmadığı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine mevcut 12 bin 500 lira uygulaması üzerinden ödeme yapılıyor. Yasa çıkınca yaklaşık 3.8 milyon emekliye yeni taban aylık nedeniyle bin 969 liraya varan fark ödemesi yapılması söz konusu olacak.

GÖZLER TAKVİMDE Bir fark ödemesi de memur emeklilerine yapılacak. Memur emeklileri, dul ve yetimlerine yüzde 11.54 zam ile oluşan fark ödenecek. Emekli Sandığı kapsamında aylık alan yaklaşık 2.5 milyon emekli, dul ve yetime zam farkının bu ay bitmeden ödenmesi bekleniyor. Bunun için gözler ödeme takvimine çevrildi.

ÜÇ AYLIK FARK DA VAR

Memur emeklileri, dul ve yetimlerinden aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere bir aylık tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara bir aylık tutarında, Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara iki aylık tutarında, Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara üç aylık tutarında aylık farkı ödemesi yapılacak.