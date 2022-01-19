16 yaşına gelen her gence 3 bin TL'ye yakın harçlık verilecek resmen duyuruldu! 2022'de başvuru ekranı yeniden açıldı! 81 ilde...

15 yaşını dolduran herkes başvurabiliyor. İŞKUR 2022 yılı için de harekete geçti. Yeni yılda iş arayanlara İŞKUR'dan büyük fırsat. İŞKUR tarafından başlatılan İş başı eğitim programları kapsamında hem meslek öğreniliyor hem de maaş alınıyor. Türkiye'nin 81 ilinden mücarat edilebiliyor. Vatandaşlar İŞKUR tarafından yerleştirilen işlerde 9 aya kadar çalışabilir ve mesleğinde deneyim kazanabilir. İŞKUR iş başı eğitim programlarında alık 2 bin 608 TL'ye kadar ödeme yapıyor. İşte program ve başvuru hakkında tüm detaylar...