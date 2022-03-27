2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?
Ekonomi gündeminde en çok araştırılan konular arasında emekli bayram ikramiyesi yer alıyor, Ramazan ve Kurban Bayramı olarak yılda iki kez yapılan ödemelerin 1.100 TL mi yoksa daha mı fazla olacağı merak ediliyor. Peki engelli vatandaşlar bu imkandan faydalanabilecek mi? Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Milyonlarca emekli vatandaşın yararlanacağı bayram ikramiyesinden yeni emekli olanlar da yararlanabilecek mi? İşte detaylar!
27.03.2022 12:34 - Son Güncelleme: 27.03.2022 12:34
Milyonlarca emekli vatandaşın gözü kulağı verilecek bayram ikramiyesine çevrildi ve 2022 yılında artış yaşanıp yaşanmadığı merak konusu oldu. Devlet tarafından her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki kez verilen emekli bayram ikramiyesi 1000 TL'den 1100 TL'ye çıkarılmıştı ve bu yıl asgari ücret gibi pek çok ödemeye yapılan artışla birlikte 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Peki Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? İşte ayrıntılar!