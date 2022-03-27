2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

Milyonlarca emekli vatandaşın gözü kulağı verilecek bayram ikramiyesine çevrildi ve 2022 yılında artış yaşanıp yaşanmadığı merak konusu oldu. Devlet tarafından her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki kez verilen emekli bayram ikramiyesi 1000 TL'den 1100 TL'ye çıkarılmıştı ve bu yıl asgari ücret gibi pek çok ödemeye yapılan artışla birlikte 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Peki Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? İşte ayrıntılar!