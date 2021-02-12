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Anneye erken emekli maaşı! Her çocuktan 720 gün, staj sigortası da sayılacak...

Yasalar kadın sigortalılara pek çok fırsat sunuyor. Annelere erken emeklilik yolu açılıyor. Staj avantaj sağlarken; evlat edinenlere ve engelli çocuğu olanlara da erken maaş imkanı bulunuyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

12.02.2021 06:57 - Son Güncelleme: 12.02.2021 06:57
Anneye erken emekli maaşı! Her çocuktan 720 gün, staj sigortası da sayılacak...

Ülkemizde yasal düzenlemeler kadın sigortalılara pek çok imkan sunuyor.

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Anneye erken emekli maaşı! Her çocuktan 720 gün, staj sigortası da sayılacak...

Annelere erken emeklilik yolu açılıyor. İşte bu alandaki imkanlar:

Anneye erken emekli maaşı! Her çocuktan 720 gün, staj sigortası da sayılacak...

● HER ÇOCUKTAN 720 GÜN: Anneler için emeklilik formüllerinde doğumları işe yarıyor. Sigortalı olduktan sonra yapılan doğumlar avantaj sağlıyor. 3'e çıkarılan doğum borçlanması imkanı ile çocuk başına 720 gün (2 yıl), en çok 2.160 gün (6 yıl) kazanmak mümkün.

Anneye erken emekli maaşı! Her çocuktan 720 gün, staj sigortası da sayılacak...

● STAJ SAYILIYOR: Normal şartlarda emeklilik hesabında staj başlangıcı ve stajda geçen süreler dikkate alınmıyor. Ama doğum borçlanmasında farklı bir uygulama bulunuyor. Anneler staj başladığı tarihten sonra doğum yapmışlarsa bu doğumları borçlanabiliyor.

Anneye erken emekli maaşı! Her çocuktan 720 gün, staj sigortası da sayılacak...

● EVLAT EDİNEN DE KAPSAMDA: Evlat edinen anne de, çocuğunu evlatlık veren anne de doğum borçlanması yapabiliyor. Evlat edinme yoluyla borçlanma yapılabilmesi için evlat edinilen çocukların 2 yaşını doldurmamış olması koşulu bulunuyor. Doğum borçlanmasında her bir çocuk için tanınan 2 yıllık süre, çocuğun doğumundan sonra evlat edinildiği tarihe kadar doğumu yapan anne tarafından, evlat edinildikten sonra çocuğun 2 yaşına geldiği tarihe kadar ise evlat edinen kadın sigortalı tarafından kullanılabiliyor.