Anneye erken emekli maaşı! Her çocuktan 720 gün, staj sigortası da sayılacak...
Yasalar kadın sigortalılara pek çok fırsat sunuyor. Annelere erken emeklilik yolu açılıyor. Staj avantaj sağlarken; evlat edinenlere ve engelli çocuğu olanlara da erken maaş imkanı bulunuyor. İşte merak edilen tüm detaylar...
12.02.2021 06:57
- Son Güncelleme: 12.02.2021 06:57
● EVLAT EDİNEN DE KAPSAMDA: Evlat edinen anne de, çocuğunu evlatlık veren anne de doğum borçlanması yapabiliyor. Evlat edinme yoluyla borçlanma yapılabilmesi için evlat edinilen çocukların 2 yaşını doldurmamış olması koşulu bulunuyor. Doğum borçlanmasında her bir çocuk için tanınan 2 yıllık süre, çocuğun doğumundan sonra evlat edinildiği tarihe kadar doğumu yapan anne tarafından, evlat edinildikten sonra çocuğun 2 yaşına geldiği tarihe kadar ise evlat edinen kadın sigortalı tarafından kullanılabiliyor.