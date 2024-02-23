SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul'a özel kentsel dönüşüm desteği: 700 bin TL'ye kadar hibe verilecek

Son dakika haberleri... İstanbul'daki kentsel dönüşüme dev destek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, hak sahiplerine bir konut için 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar da kredi verilecek. İnşaat yapımı için verilecek hibe haricinde kiracılara bir kereye mahsus ve karşılıksız 100 bin lira tahliye desteği verilecek. İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren hibe ve kredi desteğiyle ilgili detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 01:30 Güncelleme 23 Şubat 2024, 07:22
Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete’de yayımlandı! İstanbul’a özel kentsel dönüşüm desteği: 700 bin TL’ye kadar hibe verilecek 1

İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamalarına destek için yeni kararlar açıklandı.

Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete’de yayımlandı! İstanbul’a özel kentsel dönüşüm desteği: 700 bin TL’ye kadar hibe verilecek 2

ERDOĞAN İMZALADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, hak sahiplerine bir konut için 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar da kredi verilecek.

▶️ "700 bin TL'ye kadar hibe verilecek"

Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete’de yayımlandı! İstanbul’a özel kentsel dönüşüm desteği: 700 bin TL’ye kadar hibe verilecek 3

İş yerleri için ise 350 bin liraya kadar hibe, 350 bin liraya kadar da kredi desteği verilecek.

SON DAKİKA