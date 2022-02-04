Parası TL'de olana rekor kazanç 32 günlük faizler tüm zamanların zirvesinde! Bankalardan çılgın mevduat faizi: Musluğu açtılar!
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni bir kararla Türk Lirasına dönüşüm hesaplarında faiz yetkisine sahip oldu. Bu karar ile TCMB'nin bankaların faiz oranlarında üst sınırı belirlemesi sağlanacak. Üst sınır belirlemede yetki sahibi olması niçiniyle de bankalar çok daha ucuza mevduat toplayabilecekler. Her geride bıraktığımız gün mevduat hesapları ile alakalı oluşturulan yeni düzenlemeler ise 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında oranların değişmesine niçin oluyor. Mevduat oranlarında görülen düşüş ise ilgi çekti. İşte 32 günlük en yüksek mevduat faizi veren bankalar...
04.02.2022 09:37
- Son Güncelleme: 04.02.2022 09:37
En yüksek mevduat faiz oranları ise şu şekilde güncellendi:
- Alternatif Bank 32 Günlük Mevduat Faiz Oranları: %20,50
- Burgan Bank 32 Günlük Mevduat Faiz Oranları: %20,75
- Odeabnak 32 Günlük Mevduat Faiz Oranları: %20,25
- CEPTETEB 32 Günlük Mevduat Faiz Oranları: %20
- ING Bank 32 Günlük Mevduat Faiz Oranları: %20