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Haberler Ekonomi Banka kartı olanların dikkatine benzinde 75 TL indirim müjdesi! 4757’ye kısa mesaj göndermeniz yeterli oluyor

Banka kartı olanların dikkatine benzinde 75 TL indirim müjdesi! 4757’ye kısa mesaj göndermeniz yeterli oluyor

Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından birisi olarak hizmetlerini sürdüren Ziraat Bankası, 31 Mayıs tarihine kadar geçerliliği olan iki kampanyasının ayrıntılarını duyurdu. Bankanın market ve akaryakıt harcaması yapan müşterileri için özel olarak geliştirdiği kampanyaları kapsamında 175 TL tutarında hediye para kazanımın sağlanabileceği bildirildi.

takvim.com.tr
16.05.2022 08:44 - Son Güncelleme: 16.05.2022 08:44
Banka kartı olanların dikkatine benzinde 75 TL indirim müjdesi! 4757’ye kısa mesaj göndermeniz yeterli oluyor

Kamu bankalarından Ziraat Bankası, yeni dönemde çeşitli faktörlere bağlı olarak zamlanan akaryakıt ve market ürünlerine karşın, iki yeni kampanya geliştirdiğini duyurdu.

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Banka kartı olanların dikkatine benzinde 75 TL indirim müjdesi! 4757’ye kısa mesaj göndermeniz yeterli oluyor

Ziraat Bankası Market Alışverişi Kampanyası 2022

Döviz kurlarında ve diğer ekonomi piyasalarında gözlenen yukarı yönlü hareketlere, bazı tedarik problemlerinin de eklenmesi, gündelik hayat akışı içerisinde satışa sunulan market ürünlerinin yüksek oranlarda zamlanmasına sebep oldu.

Banka kartı olanların dikkatine benzinde 75 TL indirim müjdesi! 4757’ye kısa mesaj göndermeniz yeterli oluyor

Market ihtiyaçlarını karşılarken bütçelerinin zorlandığını tespit eden vatandaşlar, destek arayışına çıktılar. Bu noktada devreye giren Ziraat Bankası, mevcut Bankkart kullanıcıları için yeni bir kampanya geliştirdiğini açıkladı.

Banka kartı olanların dikkatine benzinde 75 TL indirim müjdesi! 4757’ye kısa mesaj göndermeniz yeterli oluyor

Ziraat Bankası tarafından duyurulmuş olan ve 31 Mayıs tarihine kadar başvurulara açık olan market kampanyasına göre 1500 TL ve üzeri tutarlarda harcama yapan tüm mevcut müşterilere, 100 TL tutarında Bankkart Lira hediyesinin verileceği bilgisi kaydedildi.

Banka kartı olanların dikkatine benzinde 75 TL indirim müjdesi! 4757’ye kısa mesaj göndermeniz yeterli oluyor

Ziraat Bankası Akaryakıt Harcaması Kampanyası 2022

Rusya- Ukrayna savaşının başlaması ile birlikte değer kazanan brent petrol, gündelik hayat akışı içerisinde satışa sunulan akaryakıt ürünlerinin de giderek zamlanmasına sebep oldu.

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