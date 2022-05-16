Banka kartı olanların dikkatine benzinde 75 TL indirim müjdesi! 4757’ye kısa mesaj göndermeniz yeterli oluyor

Ziraat Bankası tarafından duyurulmuş olan ve 31 Mayıs tarihine kadar başvurulara açık olan market kampanyasına göre 1500 TL ve üzeri tutarlarda harcama yapan tüm mevcut müşterilere, 100 TL tutarında Bankkart Lira hediyesinin verileceği bilgisi kaydedildi.