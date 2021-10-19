Banka hesaplarınıza fazladan 600 TL’den çok para yatacak! Maaşı 3.000 TL altında olan herkesi ilgilendiriyor

2022 Ocak'ta Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

Bu yıl Ocak'ta enflasyon yüzde 14,97 olmasına rağmen asgari ücrete yüzde 21.56 oranında zam yapılmıştı. 2022 Ocak ayında da farklı söylemler şimdiden konuşulmaya başlandı. Merkez Bankası yıl sonu beklenti anketine göre enflasyon şimdiden yüzde 17,63 olacak. Fakat Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyon oranı ise 19,58 olarak hesaplandı. İşte iki farklı senaryoya göre, Ocak'taki asgari ücret artış oranında yeni zamlı maaş tablosu...