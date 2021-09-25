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Haberler Ekonomi Banka hesabında parası olana müjde! 30 günde paranıza ekstra katkı sağlayabilirsiniz! Kazançlar lav gibi patlayacak!

Banka hesabında parası olana müjde! 30 günde paranıza ekstra katkı sağlayabilirsiniz! Kazançlar lav gibi patlayacak!

Bazı bankalar mevduat faiz oranlarını artırarak müşterilerinin yüzünü güldürdü. Banka hesaplarında parası birikenlere müjdeli haberler peşi sıra geliyor. Oranlar, bankalar tarafından güncelleniyor ve müşteri kazanmak isteyen bankalar arasında kıyasıya yarış devam ediyor. Hal böyle olunca para birikimi olan vatandaşlar en iyi getiriyi sağlayan yeri öğrenerek ona göre hareket etmek istiyor. hesapları olan vatandaşlar yıllardır yaptığı belli bir para birikimini altının yanında hesaplarına yatırarak paralarına değer kazandırıyor. Firmalar ise müşterilerinin dikkatini çekecek olan oranları ve kampanyaları internet sitesi üzerinden meraklılarına aktarıyor.

25.09.2021 18:37 - Son Güncelleme: 25.09.2021 18:37
Banka hesabında parası olana müjde! 30 günde paranıza ekstra katkı sağlayabilirsiniz! Kazançlar lav gibi patlayacak!

Banka hesabında parası olana müjde! 30 günde paranıza ekstra katkı sağlayabilirsiniz! Kazançlar lav gibi patlayacak! Bankalarda parası olanlar mevduat hesaplarıyla birikimiyle katbekat kazanç sağlayabilmektedir. Mevduat hesapları son dönemde pek çok kişinin tercih ettiği yöntemlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Müşteri kazanmak isteyen bankalar çeşitli avantajlı tekliflerini tek tek aktardı.Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte parasını mevduat hesaplarına yatırarak değerlendirmek isteyen birey sayısında artış yaşanıyor. Ayrıca bankaların bu konudaki yarışı da sürmektedir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Banka hesabında parası olana müjde! 30 günde paranıza ekstra katkı sağlayabilirsiniz! Kazançlar lav gibi patlayacak!

ING

Faiz: 18,50
Örnek mevduat: 18.000 TL
Faizli anapara: 18.279 TL

Banka hesabında parası olana müjde! 30 günde paranıza ekstra katkı sağlayabilirsiniz! Kazançlar lav gibi patlayacak!

FİBABANKA

Faiz: 19,50
Örnek mevduat: 18.000 TL
Faizli anapara: 18.295 TL

Banka hesabında parası olana müjde! 30 günde paranıza ekstra katkı sağlayabilirsiniz! Kazançlar lav gibi patlayacak!

CEPTETEB

Faiz: 19,25
Örnek mevduat: 18.000 TL
Faizli anapara: 18.291 TL

Banka hesabında parası olana müjde! 30 günde paranıza ekstra katkı sağlayabilirsiniz! Kazançlar lav gibi patlayacak!

DENİZBANK

Faiz: 16,75
Örnek mevduat: 18.000 TL
Faizli anapara: 18.253 TL

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