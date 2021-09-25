Banka hesabında parası olana müjde! 30 günde paranıza ekstra katkı sağlayabilirsiniz! Kazançlar lav gibi patlayacak! Bankalarda parası olanlar mevduat hesaplarıyla birikimiyle katbekat kazanç sağlayabilmektedir. Mevduat hesapları son dönemde pek çok kişinin tercih ettiği yöntemlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Müşteri kazanmak isteyen bankalar çeşitli avantajlı tekliflerini tek tek aktardı.Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte parasını mevduat hesaplarına yatırarak değerlendirmek isteyen birey sayısında artış yaşanıyor. Ayrıca bankaların bu konudaki yarışı da sürmektedir.