523 bin kişinin gözü bu haberdeydi! Sözleşmeli memura kadro müjdesi
Geçtiğimiz gün imzalanan toplu sözleşme ile memur ve emekliler birçok kazanım elde ettiler. Gerek maaşlar gerekse sosyal yardımlarda gelen zam haberleri herkesi sevindirdi. Bir müjdeli haber de 523 bin sözleşmeli memur için geldi. İşte sözleşme memurların beklediği kadro haberinin detayları...
26.08.2021 06:38
- Son Güncelleme: 26.08.2021 06:38
Memur sendikaları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yapılan 6. Dönem Toplu Sözleşme'den müjdeli haberler çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ısrarla üzerinde durduğu, sözleşmeli personel ve 3600 ek gösterge sorununun çözümü için ilk resmi adım atıldı.
Dün Resmi Gazete'de yayımlanan Toplu Sözleşme Mutabakatı'nın 52. maddesine göre, kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılacak.
TAMAMLANIP MECLİSE SUNULACAK
SABAH'ta yer alan habere göre, Yapılan görüşmeler neticesinde kamuda bulunan tüm sözleşmeli personellerin, yerel yönetimler de dahil kadroya alınmasıyla ilgili çalışma yapılacak.