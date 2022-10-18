SON DAKİKA! Fazla mesai ücreti 2 katına çıkıyor! Milyonlarca memuru ilgilendiriyor
Son dakika ekonomi haberleri... 2023 memur zammı memurların merakla beklediği haber! .2023 memur zammı yaklaşırken, devlet memurlarının 2 lira 70 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda 5 lira 40 kuruşa yükseltilecek. Özel kalem personeliyle makam şoförleri ise saat başına 5 lira 70 kuruş fazla mesai alacak. İşte 2023 memur zamlarında detaylar...
Son dakika ekonomi haberleri...Devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücretleri, yeni yılda 2 lira 70 kuruş artarak 5 lira 40 kuruşa yükselecek.
Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 2 lira 85 kuruş yerine 5 lira 70 kuruş fazla mesai ücreti ödenecek.
Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla kurul başkanı (bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla, yanlarında çalışan personel de yine ayda 90 saati geçmemek üzere, saat başına 5 lira 70 kuruş fazla çalışma ücreti alacak.
DİĞER FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ve üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, ayda 90 saati aşmamak kaydıyla, yeni yılda 5 lira 40 kuruş ek çalışma ücreti ödenecek.