6 yıl erken emekli olabilirsiniz! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliler müjde biraz önce geldi! Tek tek açıklandı

2022 yılı için SGK üzerinden borçlanma yoluna giderek askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanması ile emekli olmak isteyenler için ödeyecekleri prim oranları belirlendi. Asgari ücrette yapılan artışın ardından belirlenen yeni oranlar erken emeklilik fırsatından yararlanmak isteyenlere cazip seçenekler sunuyor. Belirlenen yeni oranlar üzerinden eksik primlerini borçlanma yoluyla tamamlayarak emekli olmak isteyenlerin SGK üzerinden başvuru işlemlerini yaparak 6 yıla kadar erken emeklilik fırsatından yararlanması sağlanacak. İşte 2022 SGK prim borçlanmalarına ilişkin o detaylar…