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Haberler Ekonomi Altın fiyatları durduğu yerde durmuyor! Dananın kuyruğu koptu kopacak sonu adeta bataklık! Uyarı yapıldı artık bu saatten sonra...

Altın fiyatları durduğu yerde durmuyor! Dananın kuyruğu koptu kopacak sonu adeta bataklık! Uyarı yapıldı artık bu saatten sonra...

Yatırımcısı tarafından yastık altı yatırımı olarak tarif edilen altın fiyatlarında yaşanan dalgalı seyir pek çok kişinin kafasını karıştırıyor. Fiyatların yaz aylarından bu yana çizdiği seyre bakıldığında dalgalı bir grafik görülüyor. Elindeki mevcut yatırımını elinden çıkarmayı düşünen yatırımcılar bir yandan uzman ve analistlerin yaptığı yorumları mercek altına almaya başladı. Dün kapanışta çeyrek altın 789,00 lira, Cumhuriyet altını 3.229,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,21 yükselişle 487,00 liradan işlem gördü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara çok önemli uyarılar geldi.

04.09.2021 18:48 - Son Güncelleme: 04.09.2021 18:48
Altın fiyatları durduğu yerde durmuyor! Dananın kuyruğu koptu kopacak sonu adeta bataklık! Uyarı yapıldı artık bu saatten sonra...

Altın fiyatları durduğu yerde durmuyor! Dananın kuyruğu koptu kopacak sonu adeta bataklık! Uyarı yapıldı artık bu saatten sonra... Eylül ayının ilk günleriyle birlikte altın fiyatlarında hareketlilik yaşandığı görülürken büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar fiyatlar için yapılan yorumlara odaklandı. Analistler ve uzmanlar hem döviz kurları hem de altın fiyatlarının seyri hakkında çeşitli tahmin ve analizlerde bulunuyor. Bahar ve yaz aylarıyla birlikte şaşırtan bir grafik çizen altındaki son durum yatırımcısını şaşırtmaya devam ediyor. Ygelişmeler yaşanırken uzman isimler fiyatların gelecek günlerde nasıl olacağını yatırımcılar için yorumladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve döviz kurları hakkında son analizlerini yatırımcılarla paylaştı.

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Altın fiyatları durduğu yerde durmuyor! Dananın kuyruğu koptu kopacak sonu adeta bataklık! Uyarı yapıldı artık bu saatten sonra...

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın ve dolarla ilgili kritik uyarılar geldi.

Altın fiyatları durduğu yerde durmuyor! Dananın kuyruğu koptu kopacak sonu adeta bataklık! Uyarı yapıldı artık bu saatten sonra...

Memiş, "Altın ve Dolar yatırımcıları için yılın son çeyreği pozisyon alma dönemi" başlıklı yazısında yatırımcılara dolar almak için bu fünlerin fırsat olduğu uyarısı yaptı.

Altın fiyatları durduğu yerde durmuyor! Dananın kuyruğu koptu kopacak sonu adeta bataklık! Uyarı yapıldı artık bu saatten sonra...

- Altın fiyatlarında ABD'den açıklanacak veriler ile birlikte kar satışları görebiliriz. Ancak açıklanan verilerinin beklentileri karşılaması şartıyla.

Altın fiyatları durduğu yerde durmuyor! Dananın kuyruğu koptu kopacak sonu adeta bataklık! Uyarı yapıldı artık bu saatten sonra...

ALTINDA ÖNEMLİ DİRENÇ 492 TL

- Altının gram fiyatı, dolar/TL kurunun değer kaybetmesinden dolayı yükselişlerinin sınırlı kaldığını gözlemliyorum. Altının gram fiyatı, 478-488 lira aralığında kalmayı sürdürüyor.

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