Altın fiyatları durduğu yerde durmuyor! Dananın kuyruğu koptu kopacak sonu adeta bataklık! Uyarı yapıldı artık bu saatten sonra... Eylül ayının ilk günleriyle birlikte altın fiyatlarında hareketlilik yaşandığı görülürken büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar fiyatlar için yapılan yorumlara odaklandı. Analistler ve uzmanlar hem döviz kurları hem de altın fiyatlarının seyri hakkında çeşitli tahmin ve analizlerde bulunuyor. Bahar ve yaz aylarıyla birlikte şaşırtan bir grafik çizen altındaki son durum yatırımcısını şaşırtmaya devam ediyor. Ygelişmeler yaşanırken uzman isimler fiyatların gelecek günlerde nasıl olacağını yatırımcılar için yorumladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve döviz kurları hakkında son analizlerini yatırımcılarla paylaştı.