Altın fiyatları durduğu yerde durmuyor! Dananın kuyruğu koptu kopacak sonu adeta bataklık! Uyarı yapıldı artık bu saatten sonra...
Yatırımcısı tarafından yastık altı yatırımı olarak tarif edilen altın fiyatlarında yaşanan dalgalı seyir pek çok kişinin kafasını karıştırıyor. Fiyatların yaz aylarından bu yana çizdiği seyre bakıldığında dalgalı bir grafik görülüyor. Elindeki mevcut yatırımını elinden çıkarmayı düşünen yatırımcılar bir yandan uzman ve analistlerin yaptığı yorumları mercek altına almaya başladı. Dün kapanışta çeyrek altın 789,00 lira, Cumhuriyet altını 3.229,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,21 yükselişle 487,00 liradan işlem gördü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara çok önemli uyarılar geldi.
Altın fiyatları durduğu yerde durmuyor! Dananın kuyruğu koptu kopacak sonu adeta bataklık! Uyarı yapıldı artık bu saatten sonra... Eylül ayının ilk günleriyle birlikte altın fiyatlarında hareketlilik yaşandığı görülürken büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar fiyatlar için yapılan yorumlara odaklandı. Analistler ve uzmanlar hem döviz kurları hem de altın fiyatlarının seyri hakkında çeşitli tahmin ve analizlerde bulunuyor. Bahar ve yaz aylarıyla birlikte şaşırtan bir grafik çizen altındaki son durum yatırımcısını şaşırtmaya devam ediyor. Ygelişmeler yaşanırken uzman isimler fiyatların gelecek günlerde nasıl olacağını yatırımcılar için yorumladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve döviz kurları hakkında son analizlerini yatırımcılarla paylaştı.