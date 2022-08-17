Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Emekli aylığına blokaj konulabilir mi? Yargıtay’dan flaş emekli maaşı ve promosyon kararı

Emekli aylığına blokaj konulabilir mi? Yargıtay’dan flaş emekli maaşı ve promosyon kararı

Sene sonuna doğru yaklaşırken bankalar emekli maaşları için promosyon yarışına girdi. Aylık aldığı bankayı değiştirmek isteyen emekliler ise bankalar tarafından aylıklarına blokaj konulması gibi sorunlarla karşılaşıyor. Konuyla ilgili son sözü Yargıtay söyledi. Yargıtay, emeklilerin aylığına blokaj uygulanamayacağına hükmetti.

17.08.2022 07:58 - Son Güncelleme: 17.08.2022 07:58
Emekli aylığına blokaj konulabilir mi? Yargıtay’dan flaş emekli maaşı ve promosyon kararı

Cazip promosyon teklifleri nedeniyle sözleşmesi sürerken banka değiştirmek isteyen pek çok emekli, maaşlarına blokaj konulduğu, devam eden promosyonlarının haczedildiğini ve sözleşme süreleri bitmeden yeni bir bankaya geçemeyecekleri uyarısıyla karşılaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekli aylığına blokaj konulabilir mi? Yargıtay’dan flaş emekli maaşı ve promosyon kararı

Yargıtay'ın konuyla ilgili kararı, emeklilerin maaşına blokaj konulamayacağına hükmederken, mahkemeye giden emeklilerin blokajı kaldırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Emeklilerin şikayetçi olduğu bir diğer konu da kredi borcu olana banka promosyonu verilmemesi, onun yerine borca mahsup edilmesi.

Emekli aylığına blokaj konulabilir mi? Yargıtay’dan flaş emekli maaşı ve promosyon kararı

Emekli promosyonlarının 8 bin liraya dayanmasının ardından, bankalar borçlu olan emeklilerin promosyonlarını haczetmeye başladı. Bu şekilde emeklilerin banka değiştirmesi engellenirken, vatandaşlar da hukuki haklarını araştırmaya başladı.

Emekli aylığına blokaj konulabilir mi? Yargıtay’dan flaş emekli maaşı ve promosyon kararı

MAHKEMEDE KAZANILIR
Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Müşaviri Cafer Tufan Yazıcıoğlu, yaptığı açıklamada, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun (YHGK) emekli maaşına bloke konulamayacağı yönünde karar aldığını belirterek, "Mahkemeye gitse hepsi kazanır. Ancak mahkeme süreci uzun sürüyor, masrafları var. Bankaların kendi ayağına kurşun sıkmaması icin emeklilerin geçişine izin vermesi lazım.

Emekli aylığına blokaj konulabilir mi? Yargıtay’dan flaş emekli maaşı ve promosyon kararı

Devam eden kredi varsa bunun tahsili sağlansın, banka da mağdur olmasın. X bankasından Y bankasına geçildiğinde alacak da orası tarafından tahsil edilsin" diye konuştu. Milliyet'te yer alan habere göre, Özellikle kamu bankalarından aylık almaya devam edenlerin, şu anda özellerin verdiği promosyonların 10'da 1'i kadar promosyondan yararlandığını vurgulayan Yazıcıoğlu, "Çoğu vatandaşın buralarda kredisi var. Banka ve sigorta kayıtları ile geçişe müsaade etmiyorlar" dedi.

SON DAKİKA