Emekli aylığına blokaj konulabilir mi? Yargıtay’dan flaş emekli maaşı ve promosyon kararı

Devam eden kredi varsa bunun tahsili sağlansın, banka da mağdur olmasın. X bankasından Y bankasına geçildiğinde alacak da orası tarafından tahsil edilsin" diye konuştu. Milliyet'te yer alan habere göre, Özellikle kamu bankalarından aylık almaya devam edenlerin, şu anda özellerin verdiği promosyonların 10'da 1'i kadar promosyondan yararlandığını vurgulayan Yazıcıoğlu, "Çoğu vatandaşın buralarda kredisi var. Banka ve sigorta kayıtları ile geçişe müsaade etmiyorlar" dedi.