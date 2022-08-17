Emekli aylığına blokaj konulabilir mi? Yargıtay’dan flaş emekli maaşı ve promosyon kararı
Sene sonuna doğru yaklaşırken bankalar emekli maaşları için promosyon yarışına girdi. Aylık aldığı bankayı değiştirmek isteyen emekliler ise bankalar tarafından aylıklarına blokaj konulması gibi sorunlarla karşılaşıyor. Konuyla ilgili son sözü Yargıtay söyledi. Yargıtay, emeklilerin aylığına blokaj uygulanamayacağına hükmetti.
Cazip promosyon teklifleri nedeniyle sözleşmesi sürerken banka değiştirmek isteyen pek çok emekli, maaşlarına blokaj konulduğu, devam eden promosyonlarının haczedildiğini ve sözleşme süreleri bitmeden yeni bir bankaya geçemeyecekleri uyarısıyla karşılaştı.
Emekli promosyonlarının 8 bin liraya dayanmasının ardından, bankalar borçlu olan emeklilerin promosyonlarını haczetmeye başladı. Bu şekilde emeklilerin banka değiştirmesi engellenirken, vatandaşlar da hukuki haklarını araştırmaya başladı.
MAHKEMEDE KAZANILIR
Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Müşaviri Cafer Tufan Yazıcıoğlu, yaptığı açıklamada, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun (YHGK) emekli maaşına bloke konulamayacağı yönünde karar aldığını belirterek, "Mahkemeye gitse hepsi kazanır. Ancak mahkeme süreci uzun sürüyor, masrafları var. Bankaların kendi ayağına kurşun sıkmaması icin emeklilerin geçişine izin vermesi lazım.
Devam eden kredi varsa bunun tahsili sağlansın, banka da mağdur olmasın. X bankasından Y bankasına geçildiğinde alacak da orası tarafından tahsil edilsin" diye konuştu. Milliyet'te yer alan habere göre, Özellikle kamu bankalarından aylık almaya devam edenlerin, şu anda özellerin verdiği promosyonların 10'da 1'i kadar promosyondan yararlandığını vurgulayan Yazıcıoğlu, "Çoğu vatandaşın buralarda kredisi var. Banka ve sigorta kayıtları ile geçişe müsaade etmiyorlar" dedi.