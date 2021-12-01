Bakanlıktan 20.000 tadilat parası 5.000 eşya desteği veriliyor! Fırtınadan eviniz zarar gördüyse üzülmeyin! Başvuru şartları…

İstanbul'da ülke genelinde daha pek çok şehirde 2 gündür yaşanan kuvvetli rüzgar, hortum, sel, şiddetli yağış gibi nedenlerden dolayı evler de hasar görüyor. Fırtınadan dolayı evi zarar gören vatandaşlar üzülmesi bakanlıktan para desteği veriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından verilen destekler arasında 20.000 tadilat parası, 5.000 eşya yardımı da yer alıyor. Barınma yardımı kapsamında verilen tadilat ve eşya parası için bakanlığa başvuru yapma şartları nelerdir? Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? İşte detaylar!