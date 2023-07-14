EMEKLİYE YENİ MAAŞ! Meclis'te kabul edildi herkes araştırmaya başladı! Kim ne kadar alacak? Kök maaş nasıl hesaplanacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri...

Yüzde 25 Temmuz zammı kök aylığa yansıtılacak. Çıkan tutara kök aylığı 4 bin 780 lira 70 kuruşun altındaysa yüzde 5, üstündeyse yüzde 4 ek ödeme ilave edilecek. Yeni kök aylık ve ek ödemenin toplamı hesaba yatırılacak. Ancak bu tutar 7 bin 500 liranın altında kalıyorsa, emekliye 7 bin 500 lira ödenecek.