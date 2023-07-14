EMEKLİYE YENİ MAAŞ! Meclis'te kabul edildi herkes araştırmaya başladı! Kim ne kadar alacak? Kök maaş nasıl hesaplanacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri...
Yaklaşık 16 milyon emeklinin Temmuz zammını yüzde 25'e yükselten düzenleme Meclis'ten geçti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek düzenleme, bu ay maaşlara yansıyacak. Peki kim, ne kadar alacak? Kök aylık hesabı nasıl yapılacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını ne zaman alacak? İşte detaylar...
Emeklilerin Temmuz zammını yükselten düzenleme Meclis'ten geçerken, maaş ödemeleri ayın 17'sinden itibaren başlıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 19.77'lik zammı 5.23, memur emeklilerinin yüzde 17.55'lik artışı da 7.45 puanlık ek iyileştirmeyle yüzde 25'e çıkarken, bu artış kök aylıklara uygulanacak.
YENİ MAAŞ NASIL HESAPLANACAK?
5510 sayılı Kanun'a ilave edilen Ek 19'uncu madde kapsamında, emeklilere her ay ek ödeme dahil 7 bin 500 liradan az ödeme yapılmıyor. Emeklinin kök aylık tutarı ile ek ödemesinin toplamı 7 bin 500 liranın altındaysa, her ay parası 7 bin 500 liraya tamamlanarak yatırılıyor.
Yüzde 25 Temmuz zammı kök aylığa yansıtılacak. Çıkan tutara kök aylığı 4 bin 780 lira 70 kuruşun altındaysa yüzde 5, üstündeyse yüzde 4 ek ödeme ilave edilecek. Yeni kök aylık ve ek ödemenin toplamı hesaba yatırılacak. Ancak bu tutar 7 bin 500 liranın altında kalıyorsa, emekliye 7 bin 500 lira ödenecek.