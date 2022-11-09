Vav TV İzle
Haberler Dünya Elon Musk Twitter'ı aldıktan sonra Tesla hisselerini satmaya başladı! Tam 19,4 milyar dolarlık Tesla hissesi yok oldu

Elon Musk Twitter'ı aldıktan sonra Tesla hisselerini satmaya başladı! Tam 19,4 milyar dolarlık Tesla hissesi yok oldu

Twitter'ı satın almasıyla ve yeni kararlarıyla gündemden düşmeyen Elon Musk, Tesla hisselerini yavaş yavaş satıyor. Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından 3,95 milyar dolar değerinde daha Tesla hissesi sattı. Son satışla birlikte Musk'ın Twitter'ı satın almak için şirketin yönetim kuruluyla anlaştığı nisan ayından bu yana toplamda yaklaşık 19,4 milyar dolar değerinde Tesla hissesi satılmış oldu.

09.11.2022 06:40 - Son Güncelleme: 09.11.2022 06:40
Elon Musk Twitter’ı aldıktan sonra Tesla hisselerini satmaya başladı! Tam 19,4 milyar dolarlık Tesla hissesi yok oldu

Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından 3,95 milyar dolar değerinde daha Tesla hissesi sattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Elon Musk Twitter’ı aldıktan sonra Tesla hisselerini satmaya başladı! Tam 19,4 milyar dolarlık Tesla hissesi yok oldu

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirime göre, Musk şirketin 19,5 milyon hissesinin satışını gerçekleştirdi.

Elon Musk Twitter’ı aldıktan sonra Tesla hisselerini satmaya başladı! Tam 19,4 milyar dolarlık Tesla hissesi yok oldu

Musk, bu yıl nisan ayında yaklaşık 8,5 milyar dolar ve ağustos ayında da 6,9 milyar dolar değerinde Tesla hissesi satmıştı.

Elon Musk Twitter’ı aldıktan sonra Tesla hisselerini satmaya başladı! Tam 19,4 milyar dolarlık Tesla hissesi yok oldu

Son satışla birlikte Musk'ın Twitter'ı satın almak için şirketin yönetim kuruluyla anlaştığı nisan ayından bu yana toplamda yaklaşık 19,4 milyar dolar değerinde Tesla hissesi satılmış oldu.

Elon Musk Twitter’ı aldıktan sonra Tesla hisselerini satmaya başladı! Tam 19,4 milyar dolarlık Tesla hissesi yok oldu

TWITTER'I ÜCRETLİ HALE GETİRMEK İSTEMİŞ

Uzun yıllardır ücretsiz olarak milyonlarca kullanıcıya ulaşan Twitter'ın Blue versiyonu da var. Ancak Musk için bu yeterli olmamış olacak ki yeni ortaya çıkan bilgilere göre Twitter'ı direkt ücretli hale getirmek için çalışmalar yapmış.

SON DAKİKA