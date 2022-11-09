Elon Musk Twitter’ı aldıktan sonra Tesla hisselerini satmaya başladı! Tam 19,4 milyar dolarlık Tesla hissesi yok oldu

TWITTER'I ÜCRETLİ HALE GETİRMEK İSTEMİŞ

Uzun yıllardır ücretsiz olarak milyonlarca kullanıcıya ulaşan Twitter'ın Blue versiyonu da var. Ancak Musk için bu yeterli olmamış olacak ki yeni ortaya çıkan bilgilere göre Twitter'ı direkt ücretli hale getirmek için çalışmalar yapmış.