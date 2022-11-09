Elon Musk Twitter'ı aldıktan sonra Tesla hisselerini satmaya başladı! Tam 19,4 milyar dolarlık Tesla hissesi yok oldu
Twitter'ı satın almasıyla ve yeni kararlarıyla gündemden düşmeyen Elon Musk, Tesla hisselerini yavaş yavaş satıyor. Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından 3,95 milyar dolar değerinde daha Tesla hissesi sattı. Son satışla birlikte Musk'ın Twitter'ı satın almak için şirketin yönetim kuruluyla anlaştığı nisan ayından bu yana toplamda yaklaşık 19,4 milyar dolar değerinde Tesla hissesi satılmış oldu.
09.11.2022 06:40 - Son Güncelleme: 09.11.2022 06:40
Musk, bu yıl nisan ayında yaklaşık 8,5 milyar dolar ve ağustos ayında da 6,9 milyar dolar değerinde Tesla hissesi satmıştı.