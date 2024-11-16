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İstifa edene tazminat: Şartları var mıdır? İşte çalışana kıdem rehberi...

Yasalara göre kıdem tazminatı için işten atılmak gerekiyor. Ancak bazı durumlarda istifa eden de tazminat alabiliyor. Belli bir primi dolduranların da tazminat hakları bulunuyor.

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 07:03 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 07:03
İstifa edene tazminat: Şartları var mıdır? İşte çalışana kıdem rehberi...

Yasalarımız çalışanlar için güvenceler içeriyor. Bunlardan birisi de kıdem tazminatı. Tazminat alabilmek için son iş yerinde en az 1 yıllık çalışma şartı aranıyor.

İstifa edene tazminat: Şartları var mıdır? İşte çalışana kıdem rehberi...

Ancak işten çıkış şekliniz önemli. Yasalara göre bir işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılması gerekiyor. Yani istifa eden tazminat alamıyor. Fakat bunun bazı istisnaları da bulunuyor. Yani bazı durumlarda kendi ayrılan da tazminat alabiliyor.

İstifa edene tazminat: Şartları var mıdır? İşte çalışana kıdem rehberi...

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?
Çalışanların çeşitli sebeplerle işten ayrıldıklarında, çalıştıkları yıllar karşılığında işverence kendilerine ödenen para kıdem tazminatını oluşturuyor.

ŞARTLARI VAR MIDIR?
Kıdem tazminatını aynı iş yerinde en az 1 yılı doldurmuş olan çalışanlar alabiliyor. 1 yılı doldurmamış çalışanlar, ayrıldıklarında tazminat alamıyorlar.

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