2025 asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? 2 formül masada... Emekli aylığı artışına enflasyon ayarı
2025 yılında uygulanacak olan asgari ücret için değerlendirmeler başladı. Ekonomi yönetimi yüzde 25, AK Parti yönetimi ise 28-30 artış öngörüyor. Ortaya çıkacak tablo ile ilgili etki analizleri yapılıyor. AK Parti kaynakları konuya ilşkin "İşçiyi ve işvereni mağdur etmeyecek, enflasyon artışını da dikkate alan bir artış olacak. Biz bu güne kadar işçi ve emekli mağdur edip enflasyona ezdirmedik. Bu da dikkate alınacaktır" değerlendirmesini yaptı. Öte yandan emekli zammı da enflasyona göre şekil alacak.
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 07:14Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 07:21