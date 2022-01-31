Bakanlık devreye girdi! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank bombayı patlattı! 0.88 faiz oranı ile 120 ay vadeli kredi
Afet riski altındaki binaların kentsel dönüşümünü desteklemek için 6306 Saylı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında vatandaşlara devlet destekli krediler sağlanıyor. Geri ödemelerini avantajlı oranlar ile yaparak en uygun kontu kredileri ile kamu bankalarından kentsel dönüşüm kredisi alanlara ek devlet faiz indirimi uygulanacak. Ayrıca birçok özel banka tarafından da benzer kampanyalar sunulmaya devam ediyor. İşte kentsel dönüşüme en uygun krediyi veren bankalar
Ziraat Bankası Kentsel Dönüşüm Kredisi Hesaplama
Ziraat Katılım üzerinden kentsel dönüşüm kredisi alarak yapılarını dönüştürmek isteyenlere avantajlı oranlar ve devlet katkısı ile cazip teklifler sunuluyor. Kredi geri ödemelerini ise uygun ödeme planları üzerinden yaparak, afet riski altındaki konutların dönüştürülmesine yönelik finansman desteği kamu bankası aracılığıyla sağlanıyor.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında belirlenen kar destek oranlarından faydalanılması için, söz konusu yapının riskli alanda bulunması ve riskli yapı olduğuna dair teknik rapora sahip olması gerekmektedir.
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Hak sahipleri için kar destekli kentsel dönüşüm finansmanı en çok 200.000 TL olarak belirlenmiştir. Birden çok bağımsız bölüme sahip hak sahipleri ise kar desteği verilecek toplam finansman tutarı her bir bağımsız bölüm için 200 bin TL'yi aşmayacak şekilde 1 milyon TL olarak belirlenmiştir. Konut için %4, işyerleri için %3 oranında devlet finansman desteği sağlanacaktır.
Vakıfbank Kentsel Dönüşüm Kredisi
Konutlarını yeniden inşa etmek isteyenler, riskli yapılarda en az 1 yıl oturanlar ve konutu riskli yapı olarak tespit edilenler ile farklı konut satın almak isteyenler için kentsel dönüşüm kapsamında Vakıfbank'tan avantajlı kredi sağlanıyor.
Kentsel Dönüşüm Konut Yapım Kredisi kapsamında %1,29'dan başlayan faiz oranları ve 120 ay vade seçenekleri uygulanmaktadır. A sınıfı verimliliğe sahip konutlarda ise devlet desteği %0,41 olarak hesaplanmıştır.