Bakanlık devreye girdi! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank bombayı patlattı! 0.88 faiz oranı ile 120 ay vadeli kredi

Hak sahipleri için kar destekli kentsel dönüşüm finansmanı en çok 200.000 TL olarak belirlenmiştir. Birden çok bağımsız bölüme sahip hak sahipleri ise kar desteği verilecek toplam finansman tutarı her bir bağımsız bölüm için 200 bin TL'yi aşmayacak şekilde 1 milyon TL olarak belirlenmiştir. Konut için %4, işyerleri için %3 oranında devlet finansman desteği sağlanacaktır.