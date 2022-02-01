13.5 milyonun gözü şimdi bayram ikramiyelerinde! Kim kaç TL alacak? Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 1.100 TL ek ödeme! 2022 emekli bayram ikramiye takvimi!
Emekliler için her iki dini bayram öncesinde ikramiye veriliyor. Emeklilere her yıl 2 defa dini bayramlarda (ramazan, kurban) olmak üzere 1.100 TL olarak verilen ikramiye, özellikle bayram masrafı yapacak tüm emeklilerin hesaplarına yatırılmaktadır. Emekliler için verilen bayram ikramiyesinden tüm emeklilerin yararlanması mümkündür. Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 13.5 milyon kişi, bu yıl da bayram ikramiyesi ile ek gelir imkanı elde edecek. Peki, 2022 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar!
01.02.2022 09:23
- Son Güncelleme: 01.02.2022 09:23
2022 Ocak ayı emekli zamlı maaşlarını ceplerine koyan emekliler için sırada bayram ikramiyeleri var. Her sene emekli vatandaşlara 2 kez bayram ikramiyesi ödeniyor. Bu bağlamda emekliler bu sene ikramiyelerin ne kadar olduğunu merak etmeye başladı. Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 13.5 milyon kişi, bu yıl da bayram ikramiyesi ile ek gelir imkanı elde edecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 1100'er liralık ödeme yapılacak. Peki, 2022 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kim ne kadar ikramiye alacak? İşte emekli ikramiye takvimi...