Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 13.5 milyonun gözü şimdi bayram ikramiyelerinde! Kim kaç TL alacak? Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 1.100 TL ek ödeme! 2022 emekli bayram ikramiye takvimi!

13.5 milyonun gözü şimdi bayram ikramiyelerinde! Kim kaç TL alacak? Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 1.100 TL ek ödeme! 2022 emekli bayram ikramiye takvimi!

Emekliler için her iki dini bayram öncesinde ikramiye veriliyor. Emeklilere her yıl 2 defa dini bayramlarda (ramazan, kurban) olmak üzere 1.100 TL olarak verilen ikramiye, özellikle bayram masrafı yapacak tüm emeklilerin hesaplarına yatırılmaktadır. Emekliler için verilen bayram ikramiyesinden tüm emeklilerin yararlanması mümkündür. Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 13.5 milyon kişi, bu yıl da bayram ikramiyesi ile ek gelir imkanı elde edecek. Peki, 2022 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar!

01.02.2022 09:23 - Son Güncelleme: 01.02.2022 09:23
SSK SGK, Bağkur’luya 1.100 TL ek ödeme! Zamdan sonra gözler bayram ikramiyelerinde! Kim kaç TL alacak? 2022 emekli bayram ikramiye takvimi!

2022 Ocak ayı emekli zamlı maaşlarını ceplerine koyan emekliler için sırada bayram ikramiyeleri var. Her sene emekli vatandaşlara 2 kez bayram ikramiyesi ödeniyor. Bu bağlamda emekliler bu sene ikramiyelerin ne kadar olduğunu merak etmeye başladı. Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 13.5 milyon kişi, bu yıl da bayram ikramiyesi ile ek gelir imkanı elde edecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 1100'er liralık ödeme yapılacak. Peki, 2022 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kim ne kadar ikramiye alacak? İşte emekli ikramiye takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
SSK SGK, Bağkur’luya 1.100 TL ek ödeme! Zamdan sonra gözler bayram ikramiyelerinde! Kim kaç TL alacak? 2022 emekli bayram ikramiye takvimi!

Bu yılın ilk zammını ceplerine koyan emekliler, şimdi gözünü bayram ikramiyesine çevirdi. İlk ikramiye 25- 30 Nisan'da, ikincisi de 1-8 Temmuz'da bekleniyor...

SSK SGK, Bağkur’luya 1.100 TL ek ödeme! Zamdan sonra gözler bayram ikramiyelerinde! Kim kaç TL alacak? 2022 emekli bayram ikramiye takvimi!

Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 13.5 milyon kişi, bu yıl da bayram ikramiyesi ile ek gelir imkanı elde edecek.

SSK SGK, Bağkur’luya 1.100 TL ek ödeme! Zamdan sonra gözler bayram ikramiyelerinde! Kim kaç TL alacak? 2022 emekli bayram ikramiye takvimi!

Tutarda bir değişiklik yapılmazsa emekliler Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi 1.100'er lira alacak.

SSK SGK, Bağkur’luya 1.100 TL ek ödeme! Zamdan sonra gözler bayram ikramiyelerinde! Kim kaç TL alacak? 2022 emekli bayram ikramiye takvimi!

İkramiyenin tutarı; dul ve yetim aylığı alanlarda ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik geliri alanlarda da sürekli iş göremezlik oranına göre hesaplanacak.

SON DAKİKA