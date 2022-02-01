AGİ kimlere yatacak? Evli, bekar ve çocuklular AGİ alacak mı? Zamlı asgari ücretler hesaplara yatıyor... Kuruşu kuruşuna hesaplandı! İşte tablo
Yeni yılda asgari ücret zamlandı. Buna göre yeni asgari ücret 4 bin 253 TL oldu. Bununda birlikte vergi muafiyeti de getirildi. Vergilerin kaldırılmasının ardından da bir çok soru gündeme geldi. Hem asgari ücret alan çalışanlar hem de asgari ücretin üzerinde maaş alanlar AGİ alıp alamayacaklarını merak etmeye başladı. AGİ kimlere yatacak? Evli, bekar ve çocuklular AGİ alacak mı? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte konu hakkında net bilgiler...
2022 yılında asgari ücretin zamlanması sonrası milyonlarca çalışan ilk zamlı asgari ücretini almayı bekliyor. Bazıları zamlı maaşlarını alırken bir çok çalışan ise henüz maaşı almadı. Ocak ayının sonuna gelinmesiyle zamlı maaşlar tek tek hesaplara geçmeye başladı. Ancak AGİ konusu halen bir çok kişinin kafasına soru işaretine neden oluyor. Peki AGİ kimler için kalktı? Kimlere AGİ yatmaya devam edecek? Bekar, evli, çocuklu çalışanlara AGİ verilecek mi? İşte konuya ilişkin detaylı bilgiler ve 2022 zamlı asgari ücret+ AGİ tablosu...
Memurlar dahil tüm çalışanlar AGİ hakkında araştırmalar yapıyor. Asgari ücret zammıyla birlikte vergi de kalkınca AGİ konusu kafa karıştırdı. Yeni düzenlemeye göre maaşlardaki asgari ücret kadar kısım vergiden istisna sayıldı. Çalışanlar daha önce bir kısmını AGİ olarak geri alsa da gelir ve damga vergisi ödüyorlardı. Şimdi bu vergiler kaldırıldı.
Asgari Geçim İndirimi yani AGİ çalışanların ücret gelirleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin bir kısmının yine çalışana iadesi anlamına geliyor. Yani alınan verginin bir kısmını çalışana medeni durumu ve çocuk sayısına göre iade ediyordu. Asgari ücret vergi dışında tutulduğundan, ücretler üzerinden herhangi bir vergi alınmayacağından; asgari ücretli çalışana AGİ de ödenmeyecek.
Daha önce AGİ miktarları asgari ücret üzerinden hesaplanıyordu. Yani tüm çalışanlar ücretleri yüksek de olsa asgari ücretteki verginin iadesini alıyorlardı. Şimdi memurlar dahil tüm çalışanların ücretlerindeki asgari ücret kadar kısım vergiden istisna oldu. Dolayısıyla AGİ de ortadan kalktı. Bu yüzden yüksek ücret alanlar da AGİ alamayacak. Ancak iade dışındaki vergiden kaynaklı artıştan yararlanabilecek.
ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE MAAŞ ALANLARDAN DA AGİ KALKTI MI?
Evet. Asgari ücretin üzerinde gelir alanlar için de artık AGİ uygulanmayacak.
AGİ kalkınca çalışanların eline geçen net ücret azalacak. Vergi alınmaya devam edildiği halde AGİ kalksaydı, o zaman çalışanların eline geçen net ücret azalacaktı.
AGİ kalkınca, gelir vergisi istisnası getirildi bunun çalışanların ücretlerinde artış sağlayıp sağlamayacağı da merak ediliyor.