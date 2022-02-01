AGİ kimlere yatacak? Evli, bekar ve çocuklular AGİ alacak mı? Zamlı asgari ücretler hesaplara yatıyor... Kuruşu kuruşuna hesaplandı! İşte tablo

2022 yılında asgari ücretin zamlanması sonrası milyonlarca çalışan ilk zamlı asgari ücretini almayı bekliyor. Bazıları zamlı maaşlarını alırken bir çok çalışan ise henüz maaşı almadı. Ocak ayının sonuna gelinmesiyle zamlı maaşlar tek tek hesaplara geçmeye başladı. Ancak AGİ konusu halen bir çok kişinin kafasına soru işaretine neden oluyor. Peki AGİ kimler için kalktı? Kimlere AGİ yatmaya devam edecek? Bekar, evli, çocuklu çalışanlara AGİ verilecek mi? İşte konuya ilişkin detaylı bilgiler ve 2022 zamlı asgari ücret+ AGİ tablosu...