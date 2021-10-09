5.000 TL, 10.000 TL ve 15.000 TL hızlı ve anında kredi veren bankalar! Nakit ihtiyacı olanlar dikkat!

İlgili bankanız başvurunuz üstüne süratli bir şekilde Kredi Kayıt Bürosu puanınızı inceleyerek olumlu/olumsuz dönüş sağlıyor. Cevap olumlu olursa bankanız SMS ile geri dönüş yaparak kimliğiniz ile sizi en yakın şubesine çağrı eder, şayet yanıt olumsuzsa gene bir SMS ile dönüş yaparak olumsuz olduğunu belirtir. Kredi müracaatınız için olumsuz yanıtlandığını öğrenmek dilerseniz bankanızın şubesine giderek detayları öğrenebilirsiniz.