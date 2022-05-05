📌4D işçileri ne kadar maaş alacak? 🔊4D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemesinde son gelişmeler... 🔔Taşeron işçiye ek zam var mı?

Ekonomi gündeminden düşmeyen ve en çok araştırılan konular arasında taşeron işçiye ek zam yer alıyor. Taşeron işçiye ek zam var mı? 4D işçileri ne kadar maaş alacak sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon oranları dahilinde Ocak ayında milyonlarca kamu işçisine zam yapıldı ve 4D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemesinde son gelişmeler merak konusu oluyor. İşte tüm detaylar!