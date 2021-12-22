Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ekonomiye dair güven mesajı: Yeni ekonomik iyileşmeler vatandaşa yansıyacak

Ben sürekli toplumun içindeyim. İş dünyası ile toplantı yaptık. Anadolu'ya çıkacağız, diğer sektörleri dinleyeceğiz. Önce bir rahatlama, o gerçekleştirildi. Bundan sonra yapacağız şey, hep birlikte çalışmak. 'O', 'bu', 'sen', 'ben' yok; hep beraber" diye konuştu.