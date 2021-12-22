Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ekonomiye dair güven mesajı: Yeni ekonomik iyileşmeler vatandaşa yansıyacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ekonomiye dair güven mesajı: Yeni ekonomik iyileşmeler vatandaşa yansıyacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomik gelişmelere ilişkin sunumların devam edeceğini belirterek, "Ben sürekli toplumun içindeyim. İş dünyası ile toplantı yaptık. Anadolu'ya çıkacağız, diğer sektörleri dinleyeceğiz" dedi. Bakan ayrıca, "Dövizin düşmesinden sonra piyasaların rahatlayacağını, toplum olarak herkesin bu zor günlerde elini taşın altına koyması gerektiğini, ekonomik iyileşmelerin yakın zamanda piyasalara ve vatandaşa da yansıyacağını anlattığı belirtildi." ifadelerine kulandı.

22.12.2021 15:11 - Son Güncelleme: 22.12.2021 15:25
Bakan Nebati’den ekonomiye dair güven mesajı: Yeni ekonomik iyileşmeler vatandaşa yansıyacak

Bakan Nebati, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı sonrası milletvekillerine ekonomik gelişmeler konusunda sunum yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bakan Nebati’den ekonomiye dair güven mesajı: Yeni ekonomik iyileşmeler vatandaşa yansıyacak

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Bakan Nebati, yeni ekonomik modelin ayrıntılarına ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi.

Bakan Nebati’den ekonomiye dair güven mesajı: Yeni ekonomik iyileşmeler vatandaşa yansıyacak

Bakan Nebati'nin, milletvekillerine, faizlerin ve dövizin düşmesinden sonra piyasaların rahatlayacağını, toplum olarak herkesin bu zor günlerde elini taşın altına koyması gerektiğini, ekonomik iyileşmelerin yakın zamanda piyasalara ve vatandaşa da yansıyacağını anlattığı belirtildi.

Bakan Nebati’den ekonomiye dair güven mesajı: Yeni ekonomik iyileşmeler vatandaşa yansıyacak

Toplantının ardından AK Parti'li milletvekilleri ile kuliste sohbet eden Bakan Nebati, Meclis'ten ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Nebati, kapalı toplantıya ilişkin, "Dün akşam TRT yayınında anlattıklarımı anlattık. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu sunumumuz olacak ardından 4 Ocak'ta AK Parti İl Başkanları Toplantısı var.

Bakan Nebati’den ekonomiye dair güven mesajı: Yeni ekonomik iyileşmeler vatandaşa yansıyacak

Ben sürekli toplumun içindeyim. İş dünyası ile toplantı yaptık. Anadolu'ya çıkacağız, diğer sektörleri dinleyeceğiz. Önce bir rahatlama, o gerçekleştirildi. Bundan sonra yapacağız şey, hep birlikte çalışmak. 'O', 'bu', 'sen', 'ben' yok; hep beraber" diye konuştu.

SON DAKİKA