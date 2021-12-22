Kelepir konutlarda indirim fırsatı! İş Bankası 164 metrekare evi 35 bin TL’ye satıyor! Ev alacaklar bu fırsat kaçmaz…

İş Bankası konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara uygun fiyatlı seçenekler sunuyor. Kelepir konutları 35, 40, 60, 80 bin gibi fiyatlarla başlangıç teklifiyle alabilmeniz mümkün. 164 metrekare evi 35 bin TL'ye satıyor. İş Bankası'nın konut teklifi sürecinin nasıl ilerlediği merak edilenler arasında yer alıyor. Kimler hangi belgelerle başvuru yapabiliyor? Kelepirden konut satın almak isteyenlerin dikkat edeceği detaylar neler? Konutların özellikleri gibi bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.