Kelepir konutlarda indirim fırsatı! İş Bankası 164 metrekare evi 35 bin TL'ye satıyor! Ev alacaklar bu fırsat kaçmaz…
Ev almak isteyen vatandaşlar internet üzerinden araştırmalarını yaparken bütçelerine uygun fiyatla bu hayallerini gerçekleştirmek istiyor. Kelepir konutlarda indirim fırsatı İş Bankası'ndan geliyor, 164 metrekare evi 35 bin TL'ye, 110 metrekare evi ise 80 bin TL'ye satıyor. İş Bankası uygun fiyata ev almak isteyenlere bu şansı veriyor ve zorlanmadan ev almak isteyenlere ihale yöntemiyle satış yapıyor. Türkiye genelinde farklı pek çok şehirde farklı fiyatlarla yer alan konutlardan en dikkat çekenler arasında 35 bin, 40 bin TL olanlar yer alıyor. İşte bu konutların özellikleri, tüm bilgiler…
22.12.2021 15:30
- Son Güncelleme: 22.12.2021 15:30
İş Bankası konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara uygun fiyatlı seçenekler sunuyor. Kelepir konutları 35, 40, 60, 80 bin gibi fiyatlarla başlangıç teklifiyle alabilmeniz mümkün. 164 metrekare evi 35 bin TL'ye satıyor. İş Bankası'nın konut teklifi sürecinin nasıl ilerlediği merak edilenler arasında yer alıyor. Kimler hangi belgelerle başvuru yapabiliyor? Kelepirden konut satın almak isteyenlerin dikkat edeceği detaylar neler? Konutların özellikleri gibi bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.