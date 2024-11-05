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ABD seçimleri altın ve doları nasıl etkiler? İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altın son dönemde rekor seviyelere ulaşarak yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor.Yaşanan son gelişmelerle beraber ABD başkanlık seçimlerinin altın ve dolar piyasasına etkisi de araştırılıyor. Finans analisti İslam Memiş altın fiyatlarındaki bu dalgalanmaların önümüzdeki hafta özellikle seçim sonuçları ve küresel ekonomik gelişmelerle birlikte şekilleneceğini belirtiyor. Peki bu süreçte yatırımcıları ne gibi fırsatlar ve riskler bekliyor? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 14:10 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 14:10
ABD seçimleri altın ve doları nasıl etkiler? İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altın son aylarda rekor seviyelere ulaşırken ABD seçim süreci de fiyatların seyri üzerinde önemli bir etkiye sahip. Finans analisti İslam Memiş, altın yatırımcıları için bu hafta kritik bir dönemeç olduğunu belirtiyor. ABD seçimleri ve Perşembe günü açıklanacak olan Amerika Merkez Bankası (Fed) faiz kararı altın fiyatlarının hareketliliğini şekillendirecek. İşte habere ilişkin diğer detaylar...

ABD seçimleri altın ve doları nasıl etkiler? İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Kısa vadede gerileme beklentisi

İslam Memiş, özellikle seçim sürecindeki belirsizliklerin altın fiyatları üzerinde dalgalanmalara yol açabileceğini vurguluyor. Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesi durumunda dolar endeksinde bir artış ve altın fiyatlarında kısa vadeli bir düşüş bekleniyor. Bu hafta ons altının 2.690-2.700 dolar seviyelerine gerileyebileceği tahmin ediliyor. Gram altın ise 3.100 TL seviyesinin altına inebilir. Ancak, orta ve uzun vadede altın fiyatlarının seyri merak ediliyor.

ABD seçimleri altın ve doları nasıl etkiler? İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Yıl sonu ve 2025 beklentileri

Memiş, altın yatırımcıları için yıl sonu beklentisini 3.000-3.500 TL arasında öngörüyor. Bunun yanı sıra jeopolitik gerilimler, küresel enflasyon beklentileri ve merkez bankalarının altın talebini artırması gibi faktörlerin altının yükselişini sürdüreceğini gösteriyor. Yıl sonunda gram altının 3.350-3.380 TL seviyelerinden kapanması bekleniyor.

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