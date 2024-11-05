ABD seçimleri altın ve doları nasıl etkiler? İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altın son aylarda rekor seviyelere ulaşırken ABD seçim süreci de fiyatların seyri üzerinde önemli bir etkiye sahip. Finans analisti İslam Memiş, altın yatırımcıları için bu hafta kritik bir dönemeç olduğunu belirtiyor. ABD seçimleri ve Perşembe günü açıklanacak olan Amerika Merkez Bankası (Fed) faiz kararı altın fiyatlarının hareketliliğini şekillendirecek. İşte habere ilişkin diğer detaylar...

Kısa vadede gerileme beklentisi İslam Memiş, özellikle seçim sürecindeki belirsizliklerin altın fiyatları üzerinde dalgalanmalara yol açabileceğini vurguluyor. Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesi durumunda dolar endeksinde bir artış ve altın fiyatlarında kısa vadeli bir düşüş bekleniyor. Bu hafta ons altının 2.690-2.700 dolar seviyelerine gerileyebileceği tahmin ediliyor. Gram altın ise 3.100 TL seviyesinin altına inebilir. Ancak, orta ve uzun vadede altın fiyatlarının seyri merak ediliyor.